#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

Акмолинская область усиливает здравоохранение: в Степняке и Партизанке открылись новые медобъекты

Здравоохранение, медицинские объекты, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:30 Фото: РСК Акмолинской области
Два новых медучреждения начали прием пациентов в Акмолинской области – современная больница с поликлиникой в городе Степняк района Биржан-Сал и новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Партизанка Буландынского района, передает Zakon.kz.

Для жителей региона этот день стал особенным – в буквальном смысле началась новая глава в развитии сельской медицины.

Современная районная больница в Степняке стала настоящим прорывом для района. Ее называют не иначе как "больницей нового поколения". Просторное трехэтажное здание с современным дизайном и продуманной логистикой собрало под одной крышей все, что нужно для оказания качественной медицинской помощи, – от приемного отделения до операционного блока.

В ее составе – терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделения, дневной стационар и поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день. Четыре блока, соединенные между собой галереями, создают удобную систему передвижения для пациентов и персонала.

Внутри светлые просторные кабинеты, современное оборудование, внимательный персонал. Здесь можно пройти комплексное обследование, получить консультацию специалиста и полноценное лечение, не выезжая в областной центр.

На торжественном открытии заместитель акима Акмолинской области по социальным вопросам Алтынай Амренова подчеркнула, что это не просто очередной инфраструктурный объект, а важнейшее достижение, напрямую влияющее на качество жизни людей.

"Сегодня в Степняке открывается медицинское учреждение, которое символизирует новую эпоху для региона. Президент страны подчеркивает: здоровье граждан – это фундамент справедливого Казахстана. Мы воплощаем эти слова в конкретных делах. Долгие годы районная больница работала в здании, построенном несколько десятилетий назад. Теперь на ее месте – современный центр, где есть все: оборудование, специалисты, комфорт. Это проект, который не только укрепляет систему здравоохранения, но и возвращает людям веру в то, что государственная забота – это реальность, а не обещание", – сказала Алтынай Амренова.

Больница уже укомплектована медперсоналом – в коллективе 115 сотрудников, включая врачей разных специальностей. Среди них – молодые специалисты, которые выбрали работу в районе, чтобы развивать сельскую медицину.

Фото: РСК Акмолинской области

Уроженец Степняка, врач с сорокалетним стажем Серик Аяганов признался, что для него этот день стал настоящим событием в жизни.

"Я хорошо помню, как когда-то мы работали в старом здании, где зимой приходилось топить буржуйку, чтобы согреть пациентов. Сегодня перед нами – современная больница, которой может гордиться вся область. Это не просто стены – это доказательство, что о нашем районе помнят, что здоровье людей действительно в приоритете. Теперь наши дети и внуки смогут лечиться здесь, рядом с домом. Все, что раньше казалось недостижимым, стало возможным", – поделился он.

Тем временем в Буландынском районе в этот же день свои двери распахнул новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Партизанка. Для небольшой сельской общины это событие не менее значимое.

ФАП рассчитан на 40 посещений в смену и обслуживает более 600 жителей. Здесь есть все необходимое для первичной медицинской помощи: дефибрилляторы, фетальные мониторы, аппараты для физиотерапии, небулайзеры, кардиографы и лабораторное оборудование.

Здание – светлое, современное, с электрическим отоплением и централизованным водоснабжением. Теперь сельчане могут обратиться за помощью к фельдшеру или акушерке, пройти обследование, сдать анализы или получить консультацию – без долгих поездок в райцентр.

Два медицинских объекта, открытые в один день, стали показателем масштабной трансформации системы здравоохранения региона. В Акмолинской области последовательно реализуется курс президента по модернизации сельской медицины: строятся новые больницы, врачебные амбулатории и ФАПы, внедряются цифровые технологии, повышается престиж медицинской профессии.

Фото: РСК Акмолинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Читайте также
Медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области
16:25, 17 июня 2025
Медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области
В Акмолинской области открылись 4 медорганизации в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения
11:23, 01 августа 2025
В Акмолинской области открылись 4 медорганизации в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения
В Акмолинской области открыли медучреждения, построенные на возвращенные активы
08:54, 11 июня 2025
В Акмолинской области открыли медучреждения, построенные на возвращенные активы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: