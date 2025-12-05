#Казахстан в сравнении
События

Новый уровень медпомощи: в райбольнице Акмолинской области успешно выполнена экстренная операция

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 15:22 Фото: pexels
Впервые в районной больнице Биржан Сала проведена сложнейшая экстренная операция по удалению тромба у пациентки с серьезным поражением левой нижней конечности.

Успешное хирургическое вмешательство, проведенное благодаря слаженной работе местных и областных специалистов, позволило оказать своевременную помощь и минимизировать риски для здоровья женщины.

Это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству медицинских команд. В состав уникальной операционной бригады вошли: главный врач районной больницы Маралбек Жиналыс, анестезиолог районной больницы Кыргызбай Айдана Серсенқызы, главный анестезиолог области Индира Каражигитовна Сарыбаева, старшая операционная сестра многопрофильной областной больницы Инна Петровна Остапчук и анестезистка Анара Каирбаевна Сансызбаева. Поддержку оказала вся команда операционного блока.

"Это первая операция такого уровня, проведенная непосредственно здесь, без необходимости отправлять пациента в областной центр. При тромбозе каждая минута на счету, и промедление может привести к необратимым последствиям. Приезд областных специалистов не только помог нам провести эту операцию, но и дал возможность нашей команде повысить квалификацию и отточить навыки для максимально эффективной работы", – отметил главный врач Маралбек Жиналыс.

Ранее пациенты с подобными диагнозами вынуждены были срочно транспортироваться в областную больницу, что отнимало драгоценное время и увеличивало риски ухудшения состояния.

"Раньше у нас не было технической возможности и достаточного опыта для проведения таких сложных сосудистых вмешательств. Теперь, благодаря поддержке областного здравоохранения, мы начинаем активно развивать это направление прямо на месте. Эта операция – важный шаг вперед для нашей больницы и для всех жителей района", – рассказал Жиналыс.

Сегодня в районной больнице Биржан Сала трудятся 17 врачей различных специальностей, включая хирургов, гинекологов, анестезиолога, стоматолога, специалистов по ультразвуковой и рентгенодиагностике, педиатров и врачей общей практики. Статистика показывает, что в районе немало пациентов с заболеваниями, которые могут потребовать подобных экстренных вмешательств, такими как тромбоз, варикозная болезнь и другие сосудистые патологии.

Маралбек Жиналыс напомнил, что тромбоз является одним из наиболее распространенных и опасных состояний.

"Мы регулярно сталкиваемся с этим диагнозом. Закупорка сосудов может привести к крайне тяжелым последствиям, вплоть до жизнеугрожающей тромбоэмболии легочной артерии. Если раньше мы были вынуждены отправлять таких пациентов в область, то теперь можем оказывать экстренную помощь на месте. Это значительно снижает риски и, самое главное, спасает время, которое в таких случаях является критически важным фактором", – пояснил он.

Проведение подобных операций непосредственно в районной больнице дает сельчанам неоспоримые преимущества: оперативность медицинской помощи без необходимости длительной транспортировки, существенное снижение рисков осложнений, удобство для родственников и, как следствие, укрепление доверия к местной системе здравоохранения.

В районе не намерены останавливаться на достигнутом. В планах – дальнейшее укрепление хирургического направления. Это позволит жителям района получать не только экстренную, но и квалифицированную помощь в полном объеме, не покидая родных мест. Такой подход не только повышает доступность медицинской помощи, но и способствует формированию более устойчивой и доверительной связи между населением и районным медицинским учреждением.

"Мы видим, что потребность в таких вмешательствах существует, и наша задача – быть готовыми к любым вызовам. Это требует постоянного обучения, оснащения и, конечно, командной работы. Сотрудничество с областными коллегами стало для нас бесценным опытом, который мы будем применять и развивать" – подчеркнул главный врач.
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
