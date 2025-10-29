Аким Астаны встретился с жителями ЖМ "Уркер"

Аким Астаны Женис Касымбек провел отчетную встречу с жителями жилого массива "Уркер" района Нұра. В ходе мероприятия аким района Нұра Ришат Турдыбеков представил отчет о проделанной работе и рассказал о ключевых направлениях развития территории.

Одним из ключевых направлений стало благоустройство общественных пространств и озеленение района, строительство социальных объектов и т.д.

К примеру, аллея GreenLine – один из масштабных проектов, реализованных в городе в текущем году. Протяженность аллеи составляет 3,7 километра, площадь – 18 гектаров. В текущем году завершилась первая очередь проекта – от улицы Анет-Баба до улицы Култегин. На месте бывшей строительной площадки создан зеленый променад с деревьями, цветниками и зонами отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Здесь высажены тысячи деревьев и десятки тысяч многолетних растений, благодаря чему территория буквально ожила.

Еще одним примером успешного преобразования является аллея по улице Айтеке би. Из пустыря создано уютное и функциональное место для прогулок: полностью обновлено покрытие, высажено более тысячи деревьев, установлено современное освещение. Сегодня эти локации стали точкой притяжения для жителей близлежащих районов.

Центральный парк также преобразился: обновлено покрытие, установлены новые лавочки и урны, благоустроены пешеходные дорожки в ряде парков. Пространства стали современнее и комфортнее, сохранив атмосферу уюта и зеленую основу.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Обустроены общественные пространства и возле жилых комплексов "Samruk Towers", "Highvill Park", а также в жилом массиве "Үркер" по улице Рабиги Есимжановой. Работы продолжаются у ЖК "Madrid", "Copenhagen", "Inju City" и "Алтын Шар". Цель – создание зеленых зон и уютных общественных пространств в шаговой доступности.

Особое внимание уделяется дворовым территориям. В 2025 году комплексное благоустройство проведено по 19 адресам, из них 10 – по программе "Бюджет народного участия". Кроме того, в 50 дворах выполнены текущие восстановительные работы.

За последние два года в районе введено в эксплуатацию 10 государственных школ, из них 8 – "Келешек мектебі", построенных по инициативе главы государства, а также 4 частные школы, 2 медицинских центра, детский сад, спортивный комплекс и пожарное депо в ж.м. "Үркер".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

До конца года планируется открыть еще две школы, а в 2026 году ожидается открытие нового детского сада в жилом массиве "Үркер".

Также реализуются проекты спортивно-культурных объектов: Центр инклюзивного спорта "Бочча", Многофункциональный комплекс, Центр музыкальных искусств "BI ART" и лыжероллерная база в Центральном парке.

Активно ведется озеленение района. В этом году высажено порядка 7 тысяч деревьев и 85 тысяч кустарников. Посадка зеленых насаждений проводится не только на центральных улицах, но и во внутриквартальных зонах. В этом году в районе построены дороги на 11 улицах.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Работа по развитию и благоустройству района Нұра продолжается системно и последовательно с учетом предложений жителей.