Как будет решаться проблема пробок, рассказал аким Астаны
Женис Касымбек указал на высокую загруженность дорог.
"В городе зарегистрировано 437 тыс. автомобилей. Плюс ежедневно заезжает 90 тыс. транзитных транспортных средств. Мы видим перегрузку улично-дорожной сети в часы пик в района Есиль, Нура при подъездах к мостам, по проспектам Мангилик Ел, Кабанбай батыра, Туран, улицы Сарайшык, Кунаева, Достык", – добавил он.
Проблема, по его словам, будет решаться в долгосрочной перспективе в рамках Дорожной карты по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры (Комплексная программа развития транспортной системы до 2035 года).
"Ряд краткосрочных мер уже приняты и дали эффект. В частности, изменен график работы государственных органов и нацкомпаний – 39 тыс. работников, которые находятся в районах Есиль и Нура. Этот график действует в полном режиме с октября, что помогло изменить ситуацию в утренние часы и днем. Скорость движения в часы пик выросла на 10-15% (+6 км/ч), что говорит о повышении пропускной способности дорог. Нагрузка основных магистралей снизилась на 5-10%", – подчеркнул аким.
Так, по его словам, в начале сентября в утренний час пик по пр. Мангилик Ел проезжало 4 152 автомашин, после изменения рабочего графика пропускная способность увеличилась до 4 420 единиц в час (+268 ед.), средняя скорость движения увеличилась на 2 км/ч (с 18 до 20 км/ч). А по проспекту Туран благодаря краткосрочным мерам количество транспортных средств в утренний час пик увеличилось на 1 174 машины – с 4 190 ед. до 5 364 ед.
"Средняя скорость возросла до 3 км/час – с 17 до 20 км/ч. Такая же ситуация по улицам Сарайшык, Кунаева, Достык и Сыганак. Однако сохраняется вечерняя перегрузка, особенно, на основных выездах и мостах. В вечерний час-пик скорость осталась без изменений, интенсивность увеличилась всего лишь на 4% (+ 63 ед./ч)", – признал Женис Касымбек.
В планах также увеличить долю поездок на общественном транспорте – сейчас он составляет 43%. Задача увеличить долю до 65%.
"Суточный пассажиропоток в этом году достиг 1,1 млн человек. Это на 37% больше, чем в 2024 году. 96% жителей обеспечены пешей доступностью к остановкам. В этом году закуплены 422 автобуса, автопарк вырос до 1 749 единиц. За два года обновлено 48% подвижного состава. В 2026 году в коммунальный и частные автопарки поступят еще 485 автобусов, 10% из них – электробусы. Таким образом, общее количество подвижного состава автопарков достигнет 2 100 единиц", – резюмировал глава Астаны.
