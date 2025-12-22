Как будет решаться проблема пробок, рассказал аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек указал на высокую загруженность дорог.

"В городе зарегистрировано 437 тыс. автомобилей. Плюс ежедневно заезжает 90 тыс. транзитных транспортных средств. Мы видим перегрузку улично-дорожной сети в часы пик в района Есиль, Нура при подъездах к мостам, по проспектам Мангилик Ел, Кабанбай батыра, Туран, улицы Сарайшык, Кунаева, Достык", – добавил он.

Проблема, по его словам, будет решаться в долгосрочной перспективе в рамках Дорожной карты по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры (Комплексная программа развития транспортной системы до 2035 года).

"Ряд краткосрочных мер уже приняты и дали эффект. В частности, изменен график работы государственных органов и нацкомпаний – 39 тыс. работников, которые находятся в районах Есиль и Нура. Этот график действует в полном режиме с октября, что помогло изменить ситуацию в утренние часы и днем. Скорость движения в часы пик выросла на 10-15% (+6 км/ч), что говорит о повышении пропускной способности дорог. Нагрузка основных магистралей снизилась на 5-10%", – подчеркнул аким.

Так, по его словам, в начале сентября в утренний час пик по пр. Мангилик Ел проезжало 4 152 автомашин, после изменения рабочего графика пропускная способность увеличилась до 4 420 единиц в час (+268 ед.), средняя скорость движения увеличилась на 2 км/ч (с 18 до 20 км/ч). А по проспекту Туран благодаря краткосрочным мерам количество транспортных средств в утренний час пик увеличилось на 1 174 машины – с 4 190 ед. до 5 364 ед.

"Средняя скорость возросла до 3 км/час – с 17 до 20 км/ч. Такая же ситуация по улицам Сарайшык, Кунаева, Достык и Сыганак. Однако сохраняется вечерняя перегрузка, особенно, на основных выездах и мостах. В вечерний час-пик скорость осталась без изменений, интенсивность увеличилась всего лишь на 4% (+ 63 ед./ч)", – признал Женис Касымбек.

В планах также увеличить долю поездок на общественном транспорте – сейчас он составляет 43%. Задача увеличить долю до 65%.

"Суточный пассажиропоток в этом году достиг 1,1 млн человек. Это на 37% больше, чем в 2024 году. 96% жителей обеспечены пешей доступностью к остановкам. В этом году закуплены 422 автобуса, автопарк вырос до 1 749 единиц. За два года обновлено 48% подвижного состава. В 2026 году в коммунальный и частные автопарки поступят еще 485 автобусов, 10% из них – электробусы. Таким образом, общее количество подвижного состава автопарков достигнет 2 100 единиц", – резюмировал глава Астаны.

