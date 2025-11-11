#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Более 3000 тонн техсоли и 14 000 рейсов: коммунальщики Астаны работают круглосуточно

Коммунальщики Астаны работают круглосуточно, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 14:12 Фото: акимат Астаны
За последние 10 дней в Астане выпало выше месячной нормы осадков. С начала зимнего периода коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. Уборка и вывоз снега на спецполигоны осуществляются бесперебойно во всех шести районах.

Об этом передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с особенностями погодных условий, при которых в дневное время в городе сохраняется плюсовая температура и тает снег, а ночью резко холодает, на дорогах и тротуарах образуется гололед.

Фото: акимат Астаны

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. С начала зимнего периода было использовано свыше 3 000 тонн противогололедного материала, а также вывезено более 176 тысяч кубометров снега, что составляет 14 164 рейса большегрузов. Эти работы ведутся круглосуточно.

Фото: акимат Астаны

Вместе с тем отметим, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Фото: акимат Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Столичные волонтеры угощают коммунальщиков баурсаками и чаем
16:02, 02 января 2024
Столичные волонтеры угощают коммунальщиков баурсаками и чаем
Сколько снега выпало в Астане, рассказали синоптики
11:22, 17 апреля 2023
Сколько снега выпало в Астане, рассказали синоптики
Почти 3 000 дорожных рабочих вышли на снегоуборочные работы в Астане
11:07, Сегодня
Почти 3 000 дорожных рабочих вышли на снегоуборочные работы в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: