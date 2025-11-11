Более 3000 тонн техсоли и 14 000 рейсов: коммунальщики Астаны работают круглосуточно

За последние 10 дней в Астане выпало выше месячной нормы осадков. С начала зимнего периода коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. Уборка и вывоз снега на спецполигоны осуществляются бесперебойно во всех шести районах.

Об этом передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с особенностями погодных условий, при которых в дневное время в городе сохраняется плюсовая температура и тает снег, а ночью резко холодает, на дорогах и тротуарах образуется гололед.

Фото: акимат Астаны

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. С начала зимнего периода было использовано свыше 3 000 тонн противогололедного материала, а также вывезено более 176 тысяч кубометров снега, что составляет 14 164 рейса большегрузов. Эти работы ведутся круглосуточно.

Фото: акимат Астаны

Вместе с тем отметим, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.