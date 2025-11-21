Сколько в Казахстане готовы платить семьям за рождение детей

В Министерстве труда и социальной защиты населения 21 ноября 2025 года напомнили казахстанцам, кому и какие выплаты положены по случаю рождения детей, сообщает Zakon.kz.

Всего в текущем году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 508 тыс. человек на общую сумму 692 млрд тенге.

"С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 286 тыс. человек на сумму 51,7 млрд тенге, в том числе в октябре данный вид пособия получили 28,5 тыс. человек на сумму 5,2 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей", – рассказали в Минтруда.

Там также отметили, что лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда человек, осуществляющий уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 124,7 тыс. человек на сумму 36,4 млрд тенге, в том числе в октябре данный вид пособия получили 126,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

"Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности". Минтруда

Эту единовременную выплату c начала года получили 175,1 тыс. человек на общую сумму 245,3 млрд тенге, в том числе в октябре выплату получили 17,8 тыс. человек на сумму 17,4 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 10 месяцев составил 1 457 321 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 10 месяцев 2025 года данная выплата назначена 208,2 тыс. человек на сумму 358,6 млрд тенге, в том числе в октябре выплата была назначена 18,8 тыс. человек на сумму 34,5 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 10 месяцев составил 86 493 тенге.

