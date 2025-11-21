#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.19
597.32
6.43
Общество

Сколько в Казахстане готовы платить семьям за рождение детей

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 09:09 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения 21 ноября 2025 года напомнили казахстанцам, кому и какие выплаты положены по случаю рождения детей, сообщает Zakon.kz.

Всего в текущем году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 508 тыс. человек на общую сумму 692 млрд тенге.

"С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 286 тыс. человек на сумму 51,7 млрд тенге, в том числе в октябре данный вид пособия получили 28,5 тыс. человек на сумму 5,2 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей", – рассказали в Минтруда.

Там также отметили, что лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда человек, осуществляющий уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 124,7 тыс. человек на сумму 36,4 млрд тенге, в том числе в октябре данный вид пособия получили 126,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

  • на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
  • на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.
"Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности".Минтруда

Эту единовременную выплату c начала года получили 175,1 тыс. человек на общую сумму 245,3 млрд тенге, в том числе в октябре выплату получили 17,8 тыс. человек на сумму 17,4 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 10 месяцев составил 1 457 321 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 10 месяцев 2025 года данная выплата назначена 208,2 тыс. человек на сумму 358,6 млрд тенге, в том числе в октябре выплата была назначена 18,8 тыс. человек на сумму 34,5 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 10 месяцев составил 86 493 тенге.

Ранее казахстанцам рассказали, кто может рассчитывать на пособие по безработице и как подать заявление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Казахстане обновили стандарт оказания гематологической помощи
09:40, Сегодня
В Казахстане обновили стандарт оказания гематологической помощи
Пособия на детей в 2025 году – кому положено до 1,5 млн тенге
09:44, 19 июня 2025
Пособия на детей в 2025 году – кому положено до 1,5 млн тенге
Сколько денег выплачивают в Казахстане за рождение детей в 2025 году
08:52, 16 октября 2025
Сколько денег выплачивают в Казахстане за рождение детей в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: