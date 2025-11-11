Пособие по безработице в Казахстане: кто может получить и как подать заявление
Пособие по безработице – ежемесячные социальные выплаты, которые назначаются государством в случае потери работы, независимо от причины увольнения.
Однако, важно, чтобы соблюдались следующие условия:
- Заявитель должен был работать официально.
- Отчисления за человека должны были поступать на протяжении минимум 6 месяцев.
- Нужно, чтобы заявитель официально получил статус безработного.
Также специалисты уточнили, что подать заявление на социальную выплату можно через:
- ЦОН;
- карьерный центр;
- портал электронного правительства;
- портал "Электронная биржа труда";
- в проактивном режиме;
- приложениях банков второго уровня.
Перечень необходимых документов при подаче заявления через ЦОН:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность.
"При получении услуги в проактивном формате необходимо согласие заявителя на оказание проактивной услуги, а также принятие обязательств и подтверждение или предоставление номера банковского счета, в ответ на отправленное SMS-уведомление на ранее зарегистрированный в БМГ номер".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Стоит уточнить, что выплаты по безработице в Казахстане начисляются с того же дня, когда гражданин получил статус безработного.
Срок, на протяжении которого соискатель получает пособие, обусловлен стажем. Максимальный срок выплат – 6 месяцев.
