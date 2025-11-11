#АЭС в Казахстане
Советы

Пособие по безработице в Казахстане: кто может получить и как подать заявление

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 ноября 2025 года, казахстанцам подробно рассказали о том, как получить пособие по безработице и какие документы необходимо предоставить, сообщает Zakon.kz.

Пособие по безработице – ежемесячные социальные выплаты, которые назначаются государством в случае потери работы, независимо от причины увольнения.

Однако, важно, чтобы соблюдались следующие условия:

  1. Заявитель должен был работать официально.
  2. Отчисления за человека должны были поступать на протяжении минимум 6 месяцев.
  3. Нужно, чтобы заявитель официально получил статус безработного.

Также специалисты уточнили, что подать заявление на социальную выплату можно через:

  • ЦОН;
  • карьерный центр;
  • портал электронного правительства;
  • портал "Электронная биржа труда";
  • в проактивном режиме;
  • приложениях банков второго уровня.

Перечень необходимых документов при подаче заявления через ЦОН:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность.
"При получении услуги в проактивном формате необходимо согласие заявителя на оказание проактивной услуги, а также принятие обязательств и подтверждение или предоставление номера банковского счета, в ответ на отправленное SMS-уведомление на ранее зарегистрированный в БМГ номер".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Стоит уточнить, что выплаты по безработице в Казахстане начисляются с того же дня, когда гражданин получил статус безработного.

Срок, на протяжении которого соискатель получает пособие, обусловлен стажем. Максимальный срок выплат – 6 месяцев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:10
Размеры двух соцвыплат вырастут с 2026 года

21 октября 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили очередную интересную статистику. В ней подробно было сказано, сколько казахстанцев получают специальную социальную выплату (ССВ).

