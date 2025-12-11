Где казахстанцы видят реальные перемены: понимание реформ ко Дню Независимости

Казахстанский институт стратегических исследований при президенте (КИСИ) опубликовал результаты исследования о том, какие изменения в стране казахстанцы видят в реальной жизни и ощущают на себе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации, новые данные КИСИ дают ясную картину: казахстанцы видят изменения там, где государство становится ближе к семье, ребенку и их повседневным решениям .

Подробно о результатах опроса рассказала главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова.

Ко Дню Независимости, оглядываясь на прожитые годы, мы возвращаемся к вопросу, который задает любая взрослеющая страна: а какие из проводимых реформ действительно ощущаются людьми в их повседневной жизни? Стратегии и программы важны, но социологи напоминают, что подлинная картина изменений видна именно в повседневной жизни граждан. Летний опрос, проведенный по заказу КИСИ, дал возможность увидеть этот опыт напрямую. Один из вопросов анкеты звучал просто: "Какие результаты современных реформ вы уже наблюдаете в обществе?" И если кто-то ожидает услышать абстрактные рассуждения о модернизации или структурных преобразованиях, то наши данные быстро избавляют от иллюзий. Люди фиксируют то, что меняет их жизнь, а не пресс-релизы.

Школы как главный маркер реформ. Начнем с того, что оказалось на первом месте. 38% респондентов говорят о строительстве и модернизации школ. Напомним, что национальный проект "Комфортная школа" был инициирован в 2022 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с целью ликвидации дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения, строительства новых школ и создания современной образовательной среды. Сегодня школы стали видимым результатом не только для общества, но и с экономической точки зрения. Ведь образование стало одним из главных факторов долгосрочного роста, и очевидно, что казахстанцы замечают то, что экономисты называют видимыми инвестициями в человеческий капитал. Школа в этом смысле оказалась своеобразным индикатором: если она изменилась, значит, что-то действительно происходит. Но можно дать и более приземленное объяснение. Школа является одним из немногих мест, где государственные решения проявляются буквально на глазах. Новое здание невозможно перепутать с отчетом. Новая или отремонтированная школа либо стоит, либо нет. Судя по данным опроса, жители Атырауской, Кызылординской и Костанайской областей видят это особенно отчетливо.

Борьба с бытовым насилием. На втором месте находится борьба с бытовым насилием (31% респондентов). Для тех из нас, кто следит за динамикой общественных настроений в Казахстане, этот показатель куда важнее, чем кажется на первый взгляд, ведь эта тема годами оставалась на периферии публичного внимания. Да, социальные и культурные нормы меняются медленно, вернее до тех пор, пока вдруг не меняются резко. И данные показывают как раз такой момент, большое внимание общества к этой теме стало реальностью. Женщины (56,7% респондентов) называют эту реформу заметной чаще мужчин (43,3% респондентов), и это совершенно ожидаемо. Когда проблема долго игнорировалась, первыми ее увидят те, кого она касается напрямую. Астана, Шымкент и Павлодарская область чаще других фиксируют эти изменения. Социологи сказали бы, что здесь формируется новая моральная среда, а Нобелевский лауреат экономики Поль Кругман определил бы это как редкий случай, когда институциональная реформа совпадает с реальной сменой общественного климата.

Цифровизация как самая тихая, но самая масштабная реформа. Цифровые услуги как наблюдаемый результат реформы отметили 29,7% респондентов. Внимание обычно сосредоточено на масштабных инициативах, но настоящие преобразования чаще происходят тихо. Цифровизация в Казахстане стала именно таким случаем. Она не требует перерезания ленточек, но она ежедневно экономит время людей. А время, как известно, самый недооцененный экономический ресурс. И да, это крупная реформа, несмотря на ее невидимость. Государством в нее были вложены огромные средства и годы административного труда. Судя по данным, жители Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей ощутили эти изменения быстрее других, наверное, не потому, что они более требовательны, а потому что цифровые практики начинают проникать туда, где раньше доминировала бумага. Экономисты давно утверждают, что, когда государственные услуги становятся доступнее, растет не только доверие, но и производительность. Это эффект, который в статистике уловить трудно, но в повседневности почувствовать легко.

Национальный фонд – детям. 28,7% респондентов называют среди результатов реформ программу "Национальный фонд – детям". И это, возможно, самый интересный сигнал в данных. Почему? Потому что программа обращена в будущее, но в то же время абсолютно конкретна. Ежегодные начисления на счет ребенку – гражданину Казахстана стали фактом. Сумма есть. Счет есть. Цель есть. Для социологов и экономистов это означает создание государством долгосрочного механизма перераспределения ресурса в пользу человеческого капитала. А для граждан это становится знаком, что будущие возможности их детей перестают быть абстрактными. Наверное, неудивительно, что особенно активно этот результат отмечают жители Кызылординской и Жамбылской областей, а также городов Астаны и Шымкента. Там, где выше демографическая нагрузка, программы для детей всегда воспринимаются как более ощутимый сигнал того, что государство повернулось лицом.

Четыре главных результата. Если собрать первые четыре позиции в рейтинге населения, то возникает закономерная последовательность. Сначала школа, затем безопасность семьи, далее цифровизация и, наконец, будущее детей. Неважно, какой терминологией стоит здесь оперировать – экономической, социологической или политической. Смысл один, очевидно, что люди оценивают реформы через призму семьи. Это редкий момент согласия, люди видят перемены там, где действительно меняется качество жизни. И в этом, если подумать, своя праздничная нота.

ЕНПФ как редкий случай реформы в квадратных метрах. 20% респондентов называют возможность частичного снятия средств из ЕНПФ. Это тот тип реформ, который экономисты называют конкретным благом. Ведь люди увидели практический результат в виде улучшенной квартиры, погашенной ипотеки или реального ремонта. Никаких сложных интерпретаций, именно поэтому эта мера и запоминается. Реально она измеряет не отношение к будущему, а текущий уровень жизни.

Другие значимые перемены. Далее картина становится шире, но не менее важной. 19% респондентов говорят о дорогах, вокзалах и аэропортах, поскольку инфраструктура – очень сильный индикатор роста, она создает не только транспорт, но и ощущение движения. 15% респондентов отмечают цифровую карту семьи и социальный кошелек, что означает движение к более точным механизмам государственной поддержки. 14% респондентов называют инициативу "Таза Қазақстан". Экология остается не центральной, но растущей зоной внимания общества. А 14% респондентов фиксируют развитие сельского хозяйства как постоянной опоры экономики, особенно для регионов. 10% респондентов отмечают поддержку МСБ, фундамент предпринимательской активности. В целом эти ответы дают не россыпь впечатлений, а весьма и весьма целостный контур, общество замечает реформы там, где инфраструктура обновляется, социальные механизмы становятся точнее, а экономические возможности шире.

Что все это говорит о Казахстане сегодня? Если посмотреть на итоги опроса целиком, возникает один простой вывод: граждане оценивают реформы не как политические конструкции, а как изменения условий жизни. Школа, безопасность, цифровые сервисы, программы для детей – все эти изменения воспринимаются как движение к улучшению повседневности. Государственные инициативы становятся видимыми не тогда, когда обсуждаются, а тогда, когда их можно почувствовать, через время, через пространство, через семью.

Каждый День Независимости – это не просто еще одна страница в нашей истории, но и тест на то, что общество считает реальными изменениями. И данные показывают, что люди видят реформы там, где государство приближается к их дому, буквально и метафорически. Если говорить языком экономики, страна укрепляет фундамент качества жизни. Если говорить языком общества, она становится удобнее и человечнее. И если в День Независимости вы ищете повод для хорошего настроения, то он как раз здесь: страна становится удобнее, понятнее и ближе к человеку.

Социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 11 июля по 12 августа 2025 года. Объем выборочной совокупности составил 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 регионов страны и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.