Эксперты в КИСИ обсудили результаты трехлетних реформ президента Токаева

В Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при президенте 6 февраля 2025 года на экспертной площадке "КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat" эксперты обсудили итоги трехлетних политических реформ Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Директор Еркин Тукумов подчеркнул, что за последние три года в Казахстане были реализованы беспрецедентные не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства демократические реформы.

"Запущена масштабная программа "Нацфонд – детям", активно идет переход от суперпрезидентской к президентской форме республики с сильным парламентом. Президент подписал очень сильный закон – это ограничение президентских полномочий сроком на семь лет. Это сильный посыл в целом для развития политической конкуренции", – сказал Еркин Тукумов.

Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым констатировал, что январские события 2022 года ускорили реформирование страны.

"Январь – это переломное событие, которое делит страну на "до" и "после", после этого невозможно было чем-то оправдывать замедление", – сказал Айдос Сарым.

Он напомнил, что Казахстан либерализировал партийное и выборное законодательство. Состоялись два референдума. Изменился парламент, в нем теперь сосуществуют шесть партий. Они сформировали полноценные фракции.

"Реформы с акимами. У нас была фраза: все акимы должны избираться. Все акимы, кроме 20. Я спрашиваю: "Счастье наступило?" Районный аким избран. Оказывается сложнее. Было мнение: если избрали хорошего человека, то он со всем справится. Это не так. Если общество не помогает акиму, то он мало что может сделать. Даже самый золотой человек с самыми огромными полномочиями споткнется о реалии жизни, которая суровее, чем наши мечтания и иллюзии", – сказал парламентарий.

Он провел параллели с выборами председателей ОСИ.

"Мы все являемся жителями всевозможных чатов, в которых каждые полгода идут споры: нужно или не нужно. Какой плохой председатель ОСИ. Вроде бы и отчитывается, но ничего не делает. Я, честно говоря, в чатах больше с этим ругаюсь, когда есть время. Дайте поработать. Стало же лучше. Это же не раб, который в четыре ночи должен поменять лампочку, заменить замок. То же самое происходит и с обществом. Общество – это большое ОСИ", – заявил Айдос Сарым.

Депутат Мажилиса Никита Шаталов отметил, что одна из ключевых задач реформ – стабильная смена власти в стране, как на уровне акимов, так и президента. Он акцентировал внимание на формировании доверия общества к государственному аппарату. Этому способствует публичность решений госорганов. Депутаты на своем уровне также следят за прозрачностью законодательных процедур.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев считает, что после январских событий 2022 года и международной повестки в Казахстан импортировались инфляция и другие отголоски отсутствия стабильности в мире.

"Реформы носят комплексный характер: от центра до глубинки. Мы заговорили об избрании акимов. Тогда наши коллеги говорили: "Хватит фантазировать!" Сегодня мы живем в этой реальности. Когда на заседании на инициативу правительства президент говорит: "Вы еще раз взвесьте сами, посмотрите, не давая никакой директивной установки, это тоже результат реформ", – рассказал Талгат Калиев.

Он назвал ОСИ институтом низовой демократии, который еще не состоялся в Казахстане. И обозревая проблемы главы ОСИ, можно представить, какие проблемы переживают сельские округа, акимы на местах.

Сооснователь аналитической платформы Astana Open Dialogue, член Общественной палаты при Мажилисе Александр Данилов констатировал, что в Казахстане удалось много сделать в плане новых реформ, и процесс этот бесконечный.

"С другой стороны, то, что мы сделали, – это не повод успокаиваться. Мы видим, что бюрократический аппарат не поспевает за политическими реформами. Пресловутая реформа ОСИ – это безумная битва. Все, кто в самом начале говорил, что это будет плохо, сейчас ликуют. Но при этом альтернативной объективной формулы до сих пор нет", – заключил он.

Ранее сообщалось, что инвестиции в человеческий капитал – ключевой элемент политики Казахстана.

