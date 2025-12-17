В Алматы накануне Дня Независимости открылась новая современная библиотека

Библиотека спроектирована как многофункциональное культурно-образовательное пространство для жителей города, объединяющее традиционную книжную культуру и современные цифровые технологии.

В торжественной церемонии открытия новой библиотеки приняли участие жители Алматы, представители городского руководства, известные ученые и ряд писателей.

Богатый книжный фонд и развитая материально-техническая база библиотеки позволяют удовлетворить потребности читателей разных возрастов и с различными интересами. Здесь оборудованы компьютерный зал, тихие зоны для индивидуальной работы и чтения, а также пространства для групповых встреч и творческих проектов.

Кроме того, в библиотеке созданы все условия для комфортного и продуктивного времяпрепровождения читателей. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены специально адаптированные рабочие места. Сформирован фонд литературы крупным шрифтом и в специальных форматах для читателей с нарушениями зрения.

"В ходе мероприятия с приветственным словом выступил заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов, отметив значимость новой библиотеки в жизни города: "Библиотека – это место, отражающее духовное дыхание города. Со своей стороны мы создаём условия для того, чтобы жители города могли приобщаться к новым знаниям и развиваться всесторонне. Эта библиотека – не только место для чтения книг, но и современный культурный центр, где встречаются мысли и идеи", — отметил Абзал Нукенов.

Фото: акимат города Алматы

Одним из ярких проектов библиотеки является инициатива "Прочитал — поиграй!", направленная на повышение интереса детей и подростков к чтению. В рамках проекта в детской зоне установлена PlayStation 5, предлагающая новый формат, сочетающий игру и чтение. Данная инициатива способствует привлечению детей в библиотечное пространство и формированию культуры чтения с раннего возраста.

"На торжественном собрании также выступил литературовед, заслуженный деятель Казахстана Қансейіт Абдезұлы, подчеркнув воспитательное и культурное значение библиотеки: "Библиотека — это важная культурная среда, формирующая будущего читателя. Открытие такого современного и полностью доступного пространства приближает молодежь к книге и выводит читательскую культуру на новый уровень", — отметил Қансейіт Абдезұлы.

Данная инициатива оценивается как важный шаг, направленный на развитие культурной инфраструктуры Алматы, обновление читательской культуры и укрепление духовных ценностей нации.

Новая городская библиотека расположена по адресу: улица Розыбакиева, дом 247, блок 7, и открыта для жителей и гостей города ежедневно с 08:30 до 20:00 без выходных.