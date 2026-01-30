Библиотека будущего: "Алтыналмас" реализует один из крупнейших социальных проектов национального уровня

На V Национальном курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о планах создать в Кызылорде современную многофункциональную библиотеку. Глава государства подчеркнул, что образование и культура чтения играют ключевую роль в развитии нации.

"Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения", – отметил президент.

Реализацией данного крупнейшего социального проекта национального уровня займется золотодобывающая компания "Алтыналмас". Общий объем инвестиций в проект составит 20 млрд тенге, что делает его одной из самых масштабных инициатив в сфере культуры и образования в регионах Казахстана.

Фото: рендер предоставлен АО "АК Алтыналмас"

Фото: рендер предоставлен АО "АК Алтыналмас"

Новая библиотека станет крупнейшим культурно-образовательным пространством региона. Примечательно, что ряд ключевых пространств будет доступен читателям круглосуточно. К примеру, современный читальный зал свободного формата с амфитеатром и Hi-Tech-оснащением на 100 человек, электронный зал на 50 рабочих мест, медиалаборатория и подкаст-студии для работы с цифровым контентом, ИИ и современными программными решениями.

Фото: рендер предоставлен АО "АК Алтыналмас"

Общая площадь здания ориентировочно составит 13 000 квадратных метров. Концепция библиотеки предполагает многоуровневое функциональное зонирование. Так, например, цокольный этаж будет включать архивы и редкие фонды, основное книгохранилище, помещения для реставрации и типографии, зоны приема и распределения литературы. На первом этаже будут размещены букшоп и кофейня, детская библиотека и игровая, коворкинг, конференц-зал на 200 мест и даже фудкорт.

Фото: рендер предоставлен АО "АК Алтыналмас"

На втором этаже расположатся залы краеведения и периодики, универсальный читальный зал, справочно-библиографический отдел и выставочная галерея. Третий этаж будет ориентирован на творчество и современные форматы. Здесь для посетителей будут доступны арт-студии и мастерские, медиалаборатория, зал искусства и зал редких книг, отдел мировой литературы, электронная библиотека, открытые зоны чтения.

Фото: рендер предоставлен АО "АК Алтыналмас"

Таким образом, библиотека станет центром притяжения для школьников, студентов, исследователей, творческих сообществ и всех, кто работает со знаниями и идеями.

Фото: рендер предоставлен АО "АК Алтыналмас"

Проект будет реализован в рамках инициативы главы государства и отражает подход компании как стратегического социального партнера государства, поддерживающего развитие образования, науки и культуры на долгосрочной основе. По информации АО "АК Алтыналмас", этот проект – часть системной социальной политики и ESG-стратегии бизнеса.

"Мы убеждены, что устойчивое развитие невозможно без инвестиций в человеческий капитал. Библиотека – это пространство, где формируется мышление, культура и будущее поколение. Для нас важно, чтобы национальные ресурсы приносили долгосрочную пользу обществу и создавали общенациональный эффект", – отметили в компании.

Разработка проектно-сметной документации займет 12 месяцев. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2029 года.

Строительство современной библиотеки станет значимым вкладом в развитие духовного и интеллектуального потенциала Кызылординской области и примером эффективного партнерства бизнеса и государства в реализации стратегических социнициатив.

АО "АК Алтыналмас" – социально ориентированная компания, которая системно участвует в жизни регионов присутствия. Так, "Алтыналмас" в 2025 году начал реализацию амбициозной трехлетней программы, направляя на благоустройство и улучшение жизни поселков и малых городов более 28,1 млрд тенге. Эти средства распределены на реализацию социальных проектов Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей, охватывая ключевые сферы жизни населения, в числе которых образование, спорт, здравоохранение, ЖКХ, благоустройство и культура.