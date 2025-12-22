13 новых новогодних локаций появились в разных районах Алматы

В преддверии новогодних праздников Алматы преобразился и получил масштабное праздничное оформление, охватившее как центральные общественные пространства, так и отдаленные микрорайоны.

Комплексный подход позволил создать единую атмосферу праздника, уюта и зимнего волшебства во всех районах города.

Традиционные точки притяжения горожан и гостей мегаполиса расположены:

на площади Абая

площади Астана

в пешеходной зоне Арбат

на улице Панфилова

в парке 28 гвардейцев-панфиловцев

на территории "Алматы Арена"

в выставочном комплексе "Атакент".

На этих площадках проходят основные новогодние мероприятия, концерты, ярмарки и семейные активности.

В этом новогоднем сезоне праздничная карта города была расширена: художественное оформление получили 13 новых локаций. В их числе – озеро Сайран, парки "Гүлдер" и "Family", скверы Ганди и Байсеитовой, микрорайоны Айнабулак, Жасқанат, Көкжиек и Құлагер. Данные пространства украшены световыми инсталляциями, гирляндами и тематическими малыми архитектурными формами (МАФ), что позволило жителям различных районов ощутить праздничное настроение в шаговой доступности от дома.

Фото: акимат Алматы

Новогоднее оформление охватило 38 километров городских улиц, включая 12 ключевых проспектов и магистралей. Сотни световых кронштейнов и гирлянд украсили маршрут от Международного аэропорта Алматы до центральных улиц города, в том числе улицу Майлина, Кульджинский тракт, Восточную объездную автомобильную дорогу, проспекты аль-Фараби, Достык, Абая и Назарбаева.

Фото: акимат Алматы

Всего в городе оформлен 21 ледовый каток, установлены 480 малых архитектурных объектов, более 2000 световых кронштейнов, украшены 47 мостов и надземных пешеходных переходов, а также порядка 2200 деревьев. В Алматы установлены 74 новогодние елки, из которых 30 – государственные и 44 – частные.

Следует отметить, что часть ранее приобретенных новогодних украшений была восстановлена и повторно использована. В текущем году обновлены 56 малых архитектурных форм, включая четыре новогодние ели, 45 праздничных домиков и семь крупных световых конструкций.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделено художественному наполнению городского пространства. По всему Алматы размещены световые фигуры сказочных персонажей, арт-объекты с символикой 2026 года, декоративные композиции в форме снежинок, подарков, оленей и новогодних шаров. Установленные инсталляции стали популярными фотозонами для жителей и туристов.

Значимым элементом новогоднего оформления стали деревянные домики, выполненные в стиле рождественских ярмарок. Они используются как торговые павильоны, интерактивные площадки и декоративные элементы городской среды.

Фото: акимат Алматы

Отдельное место в праздничном оформлении заняли тематические МАФы "Таза Қазақстан", установленные в Международном аэропорту Алматы и на железнодорожном вокзале Алматы-2. Данные архитектурные формы сочетают новогодний дизайн с экологическим посылом, символизируя заботу о чистоте окружающей среды, бережное отношение к природе и формирование культуры экологической ответственности. В праздничный период они украшают ключевые транспортные узлы и привлекают внимание гостей города и жителей к вопросам устойчивого развития и экологического будущего Казахстана.