13 новых новогодних локаций появились в разных районах Алматы
Комплексный подход позволил создать единую атмосферу праздника, уюта и зимнего волшебства во всех районах города.
Традиционные точки притяжения горожан и гостей мегаполиса расположены:
- на площади Абая
- площади Астана
- в пешеходной зоне Арбат
- на улице Панфилова
- в парке 28 гвардейцев-панфиловцев
- на территории "Алматы Арена"
- в выставочном комплексе "Атакент".
На этих площадках проходят основные новогодние мероприятия, концерты, ярмарки и семейные активности.
В этом новогоднем сезоне праздничная карта города была расширена: художественное оформление получили 13 новых локаций. В их числе – озеро Сайран, парки "Гүлдер" и "Family", скверы Ганди и Байсеитовой, микрорайоны Айнабулак, Жасқанат, Көкжиек и Құлагер. Данные пространства украшены световыми инсталляциями, гирляндами и тематическими малыми архитектурными формами (МАФ), что позволило жителям различных районов ощутить праздничное настроение в шаговой доступности от дома.
Фото: акимат Алматы
Новогоднее оформление охватило 38 километров городских улиц, включая 12 ключевых проспектов и магистралей. Сотни световых кронштейнов и гирлянд украсили маршрут от Международного аэропорта Алматы до центральных улиц города, в том числе улицу Майлина, Кульджинский тракт, Восточную объездную автомобильную дорогу, проспекты аль-Фараби, Достык, Абая и Назарбаева.
Фото: акимат Алматы
Всего в городе оформлен 21 ледовый каток, установлены 480 малых архитектурных объектов, более 2000 световых кронштейнов, украшены 47 мостов и надземных пешеходных переходов, а также порядка 2200 деревьев. В Алматы установлены 74 новогодние елки, из которых 30 – государственные и 44 – частные.
Следует отметить, что часть ранее приобретенных новогодних украшений была восстановлена и повторно использована. В текущем году обновлены 56 малых архитектурных форм, включая четыре новогодние ели, 45 праздничных домиков и семь крупных световых конструкций.
Фото: акимат Алматы
Особое внимание уделено художественному наполнению городского пространства. По всему Алматы размещены световые фигуры сказочных персонажей, арт-объекты с символикой 2026 года, декоративные композиции в форме снежинок, подарков, оленей и новогодних шаров. Установленные инсталляции стали популярными фотозонами для жителей и туристов.
Значимым элементом новогоднего оформления стали деревянные домики, выполненные в стиле рождественских ярмарок. Они используются как торговые павильоны, интерактивные площадки и декоративные элементы городской среды.
Фото: акимат Алматы
Отдельное место в праздничном оформлении заняли тематические МАФы "Таза Қазақстан", установленные в Международном аэропорту Алматы и на железнодорожном вокзале Алматы-2. Данные архитектурные формы сочетают новогодний дизайн с экологическим посылом, символизируя заботу о чистоте окружающей среды, бережное отношение к природе и формирование культуры экологической ответственности. В праздничный период они украшают ключевые транспортные узлы и привлекают внимание гостей города и жителей к вопросам устойчивого развития и экологического будущего Казахстана.