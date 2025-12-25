Юбилей, ставший точкой роста: как АУЭС в 2025 году вышел на новый уровень

Уходящий год для Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС или Energo University) стал особенным.

Юбилей – 50-летие со дня основания – университет отметил не только торжествами, а значимыми достижениями в образовании, науке, международном сотрудничестве и общей трансформации. Год стал судьбоносным этапом на пути к укреплению роли АУЭС как главного энергетического и ведущего инженерно-технического вуза страны.

Одним из ключевых событий стало утверждение новой Стратегии развития вуза советом директоров АУЭС в феврале 2025 года. Документ зафиксировал приоритеты на среднесрочную перспективу, включая сохранение и укрепление ценностей и бренда АУЭС, строительство нового кампуса вуза в г. Каскелене, развитие технокреативных программ обучения, создание международного академического хаба.

Юбилей с высоким статусом

В 2025 году АУЭС отпраздновал свое 50-летие – важную веху в истории высшего образования страны. Торжественное собрание и праздничный концерт собрали представителей депутатского корпуса, государственных органов, ведущих энергетиков, зарубежных партнеров и выпускников. Отмечено, что более 40 000 специалистов, подготовленных вузом за пять десятилетий, вносят весомый вклад в энергетическую и технологическую отрасль Казахстана и за его пределами.

Качественное образование и международное признание

Образовательные программы АУЭС стабильно входят в топ рейтингов Казахстана по качеству подготовки специалистов. Согласно рейтингу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", вуз в этом году занял 1-е место в стране по направлению "Электроэнергетика", "Приборостроение", а также входит в топ-3 университетов Казахстана по направлениям "Радио, электроника и телекоммуникации", "Системы информационной безопасности". Стабильно входит в пятерку лидеров среди негосударственных вузов по уровню трудоустройства выпускников.

АУЭС успешно прошел национальную аккредитацию НААР и международную аккредитацию ASIIN по всем профильным специальностям сроком на 5 лет, подтвердив соответствие своих образовательных программ высоким национальным и международным стандартам.

Отдельным достижением следует отметить международное сотрудничество вуза в рамках реализации новой Стратегии. На базе АУЭС были открыты филиалы Университета прикладных наук Анхальт (Германия) и New York Film Academy (США). Кроме того, был заключен стратегический союз с китайскими партнерами: North China Electric Power University (Северо-Китайский энергетический университет) и Nanjing University of Posts and Telecommunications (Нанкинский университет связи) на обучение студентов АУЭС по программам двойного диплома – РК и КНР.

Исторический рекорд

В 2025 учебном году университет получил современный, обновленный и сбалансированный портфель образовательных программ, соответствующий запросам рынка труда и интересам абитуриентов. Портфель включает только направления, обеспечивающие устойчивый интерес и достаточную учебную нагрузку, усиливает сильные академические школы университета и создает основу для стабильного роста контингента.

По результатам приема абитуриентов на первый курс в текущем году установлен исторический рекорд. Прием увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом. Прием на платной основе также показал существенный рост – в 2 раза. Эти показатели стали прямым следствием обновления образовательных программ, эффективной маркетинговой работы, улучшения материально-технической базы и установления стратегических партнерств вуза.

Возрождение науки

Уходящий год был знаковым и для научной деятельности вуза. Объем привлеченного финансирования на реализацию научных и научно-технических проектов ученых университета увеличился в три раза по сравнению с 2023 годом. Суммарные научные доходы от государственного финансирования и реализации контрактных проектов в 2025 году превысили показатели прошлого года более чем на 50%.

Этот рост стал катализатором для исследователей, особенно для молодежи. Программа "Жас Ғалым" вызвала рекордный интерес: количество заявок от молодых ученых АУЭС значительно возросло. Университет направляет средства на прикладные разработки в сфере энергетики, цифровых технологий и телекоммуникаций, укрепляя партнерство с отраслевыми компаниями. Учеными реализуются проекты в ключевых для экономики Казахстана областях: "зеленой" энергетике, smart grid, энергосберегающих технологиях, защите информации, связи нового поколения и искусственном интеллекте. Многие из этих проектов носят сугубо прикладной характер для дальнейшей коммерциализации результатов.

Были налажены тесные и плодотворные контакты университета с индустрией. Так, полностью за счет средств производственных компаний были открыты: единственный в стране учебный диспетчерский центр-тренажер системного оператора АО "KEGOC", лаборатории отечественных компаний Alageum Electric, Nero Group, Adamant Group, а также учебные лаборатории китайской корпорации Dahua Technology, американской компании Fortinet, мирового лидера в сфере электрификации и автоматизации – концерна ABB. Открыта лаборатория FabLab, входящая в глобальную сеть лабораторий MIT, объединяющую более 1500 студенческих мастерских по всему миру.

С уверенностью в будущее

В АУЭС подчеркивают, что юбилейный 2025 год стал не подведением итогов, а отправной точкой качественно нового этапа развития, успешного старта второго пятидесятилетия вуза. Среди ключевых задач – строительство нового кампуса для АУЭС и его стратегических международных партнеров, развитие парка креативных технологий, дальнейшее повышение качества энергетического, инженерного и цифрового образования, развитие науки, ее коммерциализации, укрепление связей с индустриальными партнерами, а также формирование устойчивой финансовой модели университета. В этом контексте в 2025 году в АУЭС был создан эндаумент-фонд, призванный аккумулировать средства доноров, спонсоров и выпускников для обеспечения долгосрочной поддержки развития вуза.

