Точки роста регионального университета или об успешных проектах Коркыт Ата Университета

Уходящий год для Кызылординского университета имени Коркыт ата стал годом новых достижений и реализованных планов. Итак, каких точек роста достиг региональный университет и как его развитие влияет на экономику области в целом?

Самым знаменательным событием Коркыт ата Университета в 2025 году стало присуждение знака превосходства "4 звезды" в международном рейтинге "QS Stars Rating System". Оценка университета проводилась независимыми аудиторами по различным критериям. Рост рейтинга в 2025 году стал возможным благодаря значительным успехам по таким критериям, как преподавание, устойчивое управление, инфраструктура, трудоустройство выпускников, сила образовательной программы по направлению "Энергетика", академическое развитие, воздействие на окружающую среду, глобальное взаимодействие, разнообразие, равенство и развитие инклюзии. Кроме того, по данному рейтингу университет продолжает занимать место в списке лучших университетов мира, а также стран Азии.

По поддержке Целей устойчивого развития ООН Коркыт ата Университет входит в список вузов мира по версии трех мировых рейтинговых агентств: Times Higher Education Impact Rankings, QS WUR Sustainability Ranking, UI Green Metric Word University Ranking.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Контингент студентов в 2025 году достиг 11 673 человек, что оказалось в 2,2 раза больше, чем было пять лет назад. Впервые в университет приехали учиться абитуриенты из Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, области Жетысу, Улытау, Астаны и Шымкента. В текущем году в университет пришли учиться более 300 иностранных граждан преимущественно из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Монголии, России. А в рамках академической мобильности иностранных студентов (обучение в течение семестра в Коркыт ата Университете) выросло количество обучающихся из Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Мощный рывок университет сделал в сфере науки. Например, доход от грантовых проектов, которые растут из года в год, и научно-исследовательских услуг частным компаниям за последние пять лет вырос в 7,7 раза. Это позволило ученым осуществлять исследования совместно с зарубежными партнерами, публиковаться в авторитетных мировых журналах, посетить ведущие мировые лаборатории и вузы.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

При финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в Коркыт ата Университет для совместных исследований с местными учеными приехали ученые из Оксфордского университета (Великобритания): область исследования – зооархеология, Университета Лузофоны (Португалия): область исследования – нанотехнологии, медицинская и физическая химия, Университета Сакарьи (Турция): область исследования – физическая и полимерная химия, биологически активные соединения, Университета Паханг Аль-Султан Абдуллах (Малайзия): область исследования – искусственный интеллект в образовании, геймификация в процессе обучения.

Вклад университета в науку молодых и их личностный рост из года в год дает свои плоды. Из числа студентов увеличивается количество желающих поступать в магистратуру и докторантуру. Например, обладателями университетского гранта в 2025 году стали 20 молодых ученых, которые являются сотрудниками университета, а некоторые – докторантами 1-го, 2-го курса. В текущем году выделено 30 млн тенге для научных исследований молодых: в течение следующих двух лет они будут реализовать свои проекты.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

В 2025 году реализовано 8 международных проектов совместно с учеными из Японии (Университет Мэйдзи), Португалии (Университет Лузофона), Южной Кореи (СеулТех), Турции (Университет Мардина) как в рамках соглашений, так и в рамках программы Horizon EU, Эразмус+, LUPIC.

Рекордное количество соискателей ученых степеней защитили диссертации в 2025 году. 16 человек стали обладателями ученых степеней доктор наук (PhD) и кандидат наук, а двое из них защитили диссертации в Казанском федеральном университете (Россия). Они также были стипендиатами проекта "500 ученых", которая реализовывается государством по поручению президента.

Важно отметить успешную коллаборацию с вузами и центрами Китая: так, при поддержке Генерального консульства в Республике Казахстан 15 человек из числа преподавателей, молодых ученых и сотрудников университета прошли научную стажировку в вузах и известных мировых производственных центрах Китая. В 2026 году по программе "Научные стажировки" за счет государства на годичную стажировку поедут двое ученых в вузы США и Великобритании.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

С 2025 года запущен новый экологический проект по восстановлению экосистемы высохшего дна Аральского моря. Партнерами инициативы выступают Кызылординский университет имени Коркыт ата, Калифорнийский университет в Беркли и исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан, а реализацию проекта осуществляет Фонд Булата Утемуратова. Данный пилотный проект призван остановить распространение токсичной пыли и повысить биоразнообразие региона. Проект направлен на долгосрочное улучшение экосистемы и апробацию инновационной технологии E-seed, основанной на аэросеве с помощью дронов, высаживающих самозаглубляющиеся семена в биоразлагаемом материале. Эта технология обеспечивает высокую скорость и масштабность озеленения, улучшая приживаемость растений и минимизируя трудозатраты. Тестовая посадка на площади 1 га запланирована на начало марта 2026 года. Если показатели приживаемости превысят 20%, на втором этапе в 2027 году площадь озеленения будет увеличена до 50 га.