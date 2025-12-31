#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.57
591.68
6.42
Общество

Оператор платного телевидения приостановил вещание международной версии "Первого канала" в Казахстане

пульт, телевизор, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 10:30 Фото: pixabay
По информации ТОО "Первый канал. Всемирная сеть", зрители крупнейшего в Казахстане оператора платного телевидения "Алма ТВ" столкнулись с отсутствием вещания международных версий телеканалов "Первый канал", "Карусель", а также телеканалов "Цифрового Телесемейства".

Представитель ТОО "ПКВС Казахстан" Ирина Калашникова уточнила, что отключение вещания "Первого канала" произошло по инициативе "Алма ТВ" в связи с требованием снизить лицензионные платежи на 50%.

"При этом на протяжении нескольких лет наша компания всегда шла навстречу в вопросах ценообразования и не повышала размер платежей. Со своей стороны мы по-прежнему открыты к конструктивному диалогу и готовы продолжить наше многолетнее сотрудничество".Ирина Калашникова

В "Цифровое Телесемейство" входят телеканалы: "Дом Кино", "Победа", "Время", "Телекафе", "Музыка Первого", "Бобер", "Дом Кино Премиум", "О!", "Поехали!", "Лапки LIVE".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
