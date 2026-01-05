Казахстан состоялся как успешное государство – президент Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 января в интервью газете "Turkistan" рассказал о планах на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что за эти годы проделана очень большая работа на благо Независимого Казахстана.

"Да, помимо успехов, были и ошибки. Как же без них? Но все же это был тернистый путь по неизведанной местности. Сторонников Казахстана во всем мире было немало, но и недоброжелателей хватало. В начале 90-х годов за рубежом бытовало мнение, что у казахов ничего не получится, потому что демографическая ситуация, советское политическое и экономическое наследие не говорили в пользу успешного государственного строительства. Реалии опровергли прогнозы. Казахстан состоялся как успешное государство с динамично развивающейся экономикой и авторитетными международными позициями. Но впереди – колоссальный объем работы, которую должны выполнить и опытные люди, и молодежь". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в нынешнем году будет много работы.

"Начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы. Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нынешний год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

"Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины". Касым-Жомарт Токаев

Он также подчеркнул, что 35-летие Независимости – знаковая дата.

"Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана. Как президент обязательно буду заниматься акцией "Таза Қазақстан". Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей "Таза Қазақстан". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что рассматривает это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл.

"Чистота – это смысловой антоним разрухе – и в головах, и на "земле". Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета". Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью главы государства можете ознакомиться по ссылке.