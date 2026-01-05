#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Казахстан состоялся как успешное государство – президент Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 января в интервью газете "Turkistan" рассказал о планах на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что за эти годы проделана очень большая работа на благо Независимого Казахстана.

"Да, помимо успехов, были и ошибки. Как же без них? Но все же это был тернистый путь по неизведанной местности. Сторонников Казахстана во всем мире было немало, но и недоброжелателей хватало. В начале 90-х годов за рубежом бытовало мнение, что у казахов ничего не получится, потому что демографическая ситуация, советское политическое и экономическое наследие не говорили в пользу успешного государственного строительства. Реалии опровергли прогнозы. Казахстан состоялся как успешное государство с динамично развивающейся экономикой и авторитетными международными позициями. Но впереди – колоссальный объем работы, которую должны выполнить и опытные люди, и молодежь".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в нынешнем году будет много работы.

"Начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы. Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нынешний год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

"Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины".Касым-Жомарт Токаев

Он также подчеркнул, что 35-летие Независимости – знаковая дата.

"Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана. Как президент обязательно буду заниматься акцией "Таза Қазақстан". Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей "Таза Қазақстан".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что рассматривает это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл.

"Чистота – это смысловой антоним разрухе – и в головах, и на "земле". Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета".Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью главы государства можете ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
09:49, Сегодня
Токаев о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Недопустимо в мирное время – глава государства о гибели и травматизме в рядах армии
10:15, Сегодня
Недопустимо в мирное время – глава государства о гибели и травматизме в рядах армии
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
09:18, Сегодня
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: