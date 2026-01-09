В Алматы обсудили реализацию задач, обозначенных главой государства

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совщание по реализации приоритетных направлений развития, озвученных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в интервью газете Turkistan.

Президент в своем интервью обозначил переход страны к новому этапу модернизации, в основе которого – ориентация на реальные изменения в жизни граждан. В этой связи ключевая задача регионов – обеспечить практическое наполнение реформ и их трансформацию в конкретные социально-экономические результаты.

Фото: акимат Алматы

В ходе совещания рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса, туризма, социальной поддержки и образования – направлений, напрямую влияющих на занятость, доходы населения и качество городской среды.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды отметил, что Алматы сохраняет лидирующие позиции по развитию предпринимательства. В городе функционирует порядка 405 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет около 18% от общего количества МСП в стране. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику города достигает около 60%, при этом в данном секторе занято до 90% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по итогам 2025 года составили 1,2 трлн тенге.

В сфере туризма в Алматы отмечается устойчивая положительная динамика ключевых показателей. За девять месяцев 2025 года количество туристов увеличилось на 8% и составило 1,9 млн человек, объем оказанных туристских услуг вырос на 17,3%, достигнув 82,4 млрд тенге. В 2026 году планируется дальнейшее развитие туристской инфраструктуры, в том числе предусмотрено благоустройство 350 км горных троп.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание в ходе совещания было уделено внедрению модели "города 24/7" по примеру Нью-Йорка, Москвы и Парижа. Были рассмотрены вопросы повышения безопасности в ночное время суток, освещенности города, а также работы культурных и туристических объектов.

В социальной сфере акцент сделан на повышении адресности государственной поддержки граждан действительно нуждающихся в помощи и снижении иждивенческих настроений. В 2025 году на меры социальной поддержки в городе было направлено 38,8 млрд тенге, охват составил порядка 330 тыс. человек. При этом внедрение цифровых инструментов и новых критериев нуждаемости позволило сократить количество получателей адресной социальной помощи с 21 тыс. человек в 2023 году до 10 тыс. в 2025 году, что отражает переход к более эффективной модели социальной политики.

Фото: акимат Алматы

В сфере образования обсуждены вопросы подушевого финансирования и расширения доступа к качественным образовательным услугам. В 2026 году на финансирование системы образования в Алматы предусмотрено более 432 млрд тенге, в том числе на дошкольное, среднее и дополнительное образование, а также поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что реализация задач, обозначенных Главой государства, требует от всех уровней городского управления четкого фокуса на результатах, которые напрямую ощущаются жителями города: создании рабочих мест, доступности социальных услуг, развитии инфраструктуры и формировании комфортной городской среды.

По итогам совещания профильным управлениям и акиматам районов поручено обеспечить скоординированную работу по реализации приоритетных направлений, усилить контроль за эффективностью бюджетных расходов и ориентировать все принимаемые решения на улучшение качества жизни алматинцев.