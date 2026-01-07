#Казахстан в сравнении
Общество

Мужчину с ребенком не допустили на рейс Алматы – Астана

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 07:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На рейс FS-7061 из Алматы в Астану авиакомпании FlyArystan не допустили пассажира с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Со слов Марлена Калиева, его без объяснения причин сняли с рейса. 6 января мужчина опубликовал видео на своей странице в Facebook, где подробно рассказал об инциденте со своим участием.

Мужчина утверждает, что он вместе с сыном вовремя прибыл на посадку своего рейса. Однако вылет задерживался, из-за чего в посадочном коридоре образовалась давка. Опасаясь за безопасность ребенка, пассажир решил дождаться посадки на расстоянии от скопления людей, а когда они подошли к стойке посадки, сотрудники авиакомпании сообщили, что пассажиры уже сняты с рейса.

Причины такого решения, по утверждению Калиева, ему не объяснили. В опубликованном видео мужчина выражает возмущение действиями персонала и называет ситуацию несправедливой.

Под публикацией Калиева и в соцсетях авиакомпании официального комментария FlyArystan по инциденту нет.

6 января аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам.

Фото Алия Абди
Алия Абди
