Аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам
Фото: Instagram/nqz_airport
Сегодня, 6 января 2026 года, Международный аэропорт Астаны распространил срочное предупреждение для пассажиров, сообщает Zakon.kz.
Причина – задержки рейсов.
"В настоящее время Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме. Все службы обеспечивают прием и выпуск воздушных судов, в непрерывном режиме проводятся работы по очистке перрона и содержанию аэродромной инфраструктуры. На прилет задерживаются 7 рейсов, 1 рейс из Туркестана отменен. Причины задержек и отмен по прилету определяются аэропортами вылета и авиакомпаниями. На вылет задерживаются 5 рейсов".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев
Причины задержек:
- направления Шымкент и Костанай – неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения;
- рейсы в Кызылорду, Алматы и Камрань – позднее прибытие воздушного судна.
В пресс-службе заверили, что со стороны аэропорта Астаны ограничений нет – аэродром и терминалы функционируют стабильно.
"Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев
Задержки рейсов в аэропорту Астаны были и 30 декабря 2025 года. Тогда причиной назвали сложные метеоусловия в столице – замерзающий дождь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript