#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам

спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 13:57 Фото: Instagram/nqz_airport
Сегодня, 6 января 2026 года, Международный аэропорт Астаны распространил срочное предупреждение для пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Причина – задержки рейсов.

"В настоящее время Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме. Все службы обеспечивают прием и выпуск воздушных судов, в непрерывном режиме проводятся работы по очистке перрона и содержанию аэродромной инфраструктуры. На прилет задерживаются 7 рейсов, 1 рейс из Туркестана отменен. Причины задержек и отмен по прилету определяются аэропортами вылета и авиакомпаниями. На вылет задерживаются 5 рейсов".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Причины задержек:

  • направления Шымкент и Костанай – неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения;
  • рейсы в Кызылорду, Алматы и Камрань – позднее прибытие воздушного судна.

В пресс-службе заверили, что со стороны аэропорта Астаны ограничений нет – аэродром и терминалы функционируют стабильно.

"Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Задержки рейсов в аэропорту Астаны были и 30 декабря 2025 года. Тогда причиной назвали сложные метеоусловия в столице – замерзающий дождь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
