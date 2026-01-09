Десятки авто с нечитаемыми и подложными номерами выявили в Акмолинской области

В Акмолинской области выявляют автомобили с поддельными, скрытыми, нечитаемыми или неправильно установленными госномерами. Только за сутки полицейские зафиксировали 45 нарушений, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Подложный номер". Первый день акции показал удивительный результат: выявлено 414 нарушений ПДД, из которых 45 связано с нарушением стандартов ГРНЗ, передает пресс-служба МВД 9 января 2026 года.

К примеру, на 43 км автодороги Кокшетау – Атбасар остановили Renault Logan с изношенным номерным знаком, который был плохо читаем.

"Также выявлено шесть фактов управления без номеров или незарегистрированными авто, один случай установки заведомо поддельного номера, три случая управления с поддельными или скрытыми номерами", – уточнили в ДП области.

Полицейские отмечают, что любые загрязнения или повреждения госномеров необходимо устранять вовремя, а управление транспортным средством без ГРНЗ или с поддельными номерами строго запрещено.

Ранее Zakon.kz рассказал, что в ДТП на трассе Алматы – Бишкек погибли студенты из Индии.