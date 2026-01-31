Полицейский из Акмолинской области спас 80 жизней, сдавая кровь

Полицейский из Акмолинской области за 25 лет сдал 20 литров крови и помог спасти около 80 жизней, сообщает Zakon.kz.

Такова история старшего криминалиста оперативно-криминалистического отдела управления полиции города Сергазы Мейерманова, рассказала пресс-служба МВД РК 30 января 2026 года.

Путь донорства для него начался еще в 2000 году, когда студенту понадобилась помощь: у тетки его сокурсника было тяжелое состояние, и срочно требовалось переливание.

"Тогда я впервые понял, что можно спасти жизнь, не совершая подвига, а просто протянув руку помощи", – вспоминает полицейский.

С тех пор донорство стало для Сергазы осознанным выбором. Он сдавал кровь во время учебы и продолжил эту традицию уже на службе в органах внутренних дел. Участие в благотворительных акциях, приуроченных к профессиональным и памятным датам, таким как: "5 добрых дел", день памяти жертв ДТП, день криминалиста.

За 25 лет полицейский совершил более 40 донаций. По данным областного центра крови, общий объем сданного им биоматериала составил около 20 литров, что помогло спасти порядка 80 человеческих жизней.

За активную гражданскую позицию, неравнодушие и искреннее стремление помогать людям Сергазы Мейерманову вручено благодарственное письмо.

Ранее мы сообщали, что пилот авиаотряда МЧС получил престижную награду "Құрметті авиатор".