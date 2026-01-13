Около 49 тонн наркотиков изъяла полиция Казахстана в 2025 году

Председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан 13 января 2026 года на круглом столе в СЦК рассказал о результатах работы госоргана за прошлый год, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за три года реализации комплексного плана на 2023-2025 годы усилено межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество, а противодействие наркопреступности приобрело более наступательный характер с акцентом на профилактику наркоправонарушений.

"В 2025 году всеми правоохранительными и специальными государственными органами пресечено 4 тыс. наркопреступлений, в том числе более 2700 фактов сбыта наркотиков. Всего изъято около 49 тонн различных наркотиков", – сказал Мейрхан.

Он отметил, что особо заметен прогресс по синтетике. Объем изъятия данного вида наркотика составил почти 1,5 тонны – 4,5 млн разовых доз не допущено в оборот.

О том, как поправки в КОАП усиливают наказание за употребление наркотиков с 2025 года, читайте в материале.