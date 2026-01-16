Все рейсы из Атырау отменены: взлетная полоса закрыта, в аэропорту разгорелся скандал

В Международном аэропорту Атырау имени Хиуаз Доспановой разгорелся скандал: отменены рейсы во всех направлениях, а взлетно-посадочная полоса (ВПП) закрыта до 23:00. Сейчас идут работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент Zakon.kz.

В официальном Telegram-канале Air Astana появилась информация о том, что вчера, 15 января 2026 года, все вечерние рейсы из/в Атырау были перенесены на 16 января из-за низкого коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

"Перенесены рейсы КС 983/984 Астана-Атырау-Астана; рейс КС 885 Алматы-Атырау и рейс КС 878 Атырау-Алматы; рейс КС 904 Амстердам-Атырау, перенаправленный в Актау. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются питание и напитки", – говорится в сообщении.

Однако сегодня вылететь и прилететь в Атырау пассажирам так и не удалось. Как сообщил инженер Международного аэропорта Атырау имени Х. Доспановой Андрей Венгринюк, с 14 января 2026 года в результате одновременного выпадения дождя и мокрого снега, а также последующего резкого понижения температуры, на взлетно-посадочной полосе образовалась сильная гололедица. В соответствии с кодом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состояние полосы было оценено как "нулевое", что послужило основанием для временной приостановки полетов в целях обеспечения безопасности.

"В связи с резким изменением погодных условий меры безопасности были усилены. Соответствующие работы ведутся с того же дня, к ним привлечена специальная техника. На взлетно-посадочную полосу было рассыпано более 23 тонн специального химического реагента", – отметил Андрей Венгринюк.

По его словам, сейчас основная цель – обеспечение безопасности пассажиров, а также безопасный прием и вылет воздушных судов. В настоящее время сотрудники аэропорта работают в усиленном режиме и готовят рейсы к безопасному выполнению полета. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за официальной информацией аэропорта.