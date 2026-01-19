#Казахстан в сравнении
Общество

Когда бить тревогу: казахстанцам показали, как распознать возможную наркозависимость

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, зависимые, зависимость, зависимый, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:31 Фото: pixabay
Полиция предупреждает казахстанцев о признаках опасного употребления наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции (ДП) области Жетысу подготовили 19 января 2026 года профилактический видеоролик, направленный на информирование населения о ранних признаках возможной наркозависимости и мерах своевременного реагирования.

В видеоматериале разъясняется, на какие изменения в поведении и состоянии человека следует обращать внимание. К числу тревожных признаков отнесены:

  • пропажа личных вещей,
  • ухудшение общего самочувствия,
  • бледность кожных покровов,
  • изменения состояния ногтей,
  • а также нестабильное психоэмоциональное состояние.

В частности, могут наблюдаться:

  • повышенная раздражительность,
  • нервозность,
  • агрессивное поведение,
  • замкнутость,
  • резкие перепады настроения,
  • потеря самоконтроля.

Отмечается, что при возникновении обоснованных подозрений граждане могут воспользоваться экспресс-тестами, которые свободно реализуются в аптечных организациях и позволяют оперативно определить наличие запрещенных веществ в организме.

"Своевременное выявление проблемы и обращение за помощью способствуют предупреждению тяжелых последствий, связанных с употреблением наркотических средств. Профилактическая работа в данном направлении продолжается и направлена на повышение уровня информированности населения и формирование ответственного отношения к вопросам безопасности и здоровья", – подчеркнули в полиции, обращаясь к казахстанцам.

18 января 2026 года стало известно, что в Караганде задержали двух женщин за сбыт наркотиков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
