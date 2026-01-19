Когда бить тревогу: казахстанцам показали, как распознать возможную наркозависимость

Полиция предупреждает казахстанцев о признаках опасного употребления наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции (ДП) области Жетысу подготовили 19 января 2026 года профилактический видеоролик, направленный на информирование населения о ранних признаках возможной наркозависимости и мерах своевременного реагирования.

В видеоматериале разъясняется, на какие изменения в поведении и состоянии человека следует обращать внимание. К числу тревожных признаков отнесены:

пропажа личных вещей,

ухудшение общего самочувствия,

бледность кожных покровов,

изменения состояния ногтей,

а также нестабильное психоэмоциональное состояние.

В частности, могут наблюдаться:

повышенная раздражительность,

нервозность,

агрессивное поведение,

замкнутость,

резкие перепады настроения,

потеря самоконтроля.

Отмечается, что при возникновении обоснованных подозрений граждане могут воспользоваться экспресс-тестами, которые свободно реализуются в аптечных организациях и позволяют оперативно определить наличие запрещенных веществ в организме.

"Своевременное выявление проблемы и обращение за помощью способствуют предупреждению тяжелых последствий, связанных с употреблением наркотических средств. Профилактическая работа в данном направлении продолжается и направлена на повышение уровня информированности населения и формирование ответственного отношения к вопросам безопасности и здоровья", – подчеркнули в полиции, обращаясь к казахстанцам.

