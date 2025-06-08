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Врачи рассказали, как распознать рак кожи по двум признакам

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 00:39 Фото: pixabay
Появление темной полосы под ногтем и хронический зуд с шелушением кожи могут быть признаками опасных форм рака кожи, предупреждает британский дерматолог Фатима Авде, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

Первый тревожный симптом – субподногтевая меланома, которая начинается с темного пятна или полосы под ногтевой пластиной, похожей на синяк. Со временем образование может распространиться на ногтевой валик, фалангу и мягкие ткани пальца. В Великобритании от меланомы ежегодно умирают около 2300 человек.

Второй малозаметный, но не менее важный сигнал – длительный зуд и шелушение одного участка кожи, напоминающее экзему. По словам специалиста, это может указывать на плоскоклеточную карциному – вторую по распространенности форму рака кожи. При раннем выявлении болезнь хорошо поддается лечению, но в запущенных случаях может давать метастазы и представлять угрозу для жизни.

Авде подчеркивает, что рак кожи не всегда начинается с родинок. Некоторые формы, такие как базально-клеточная карцинома, проявляются в виде незаживающих пятен или ранок. Хотя этот вид опухоли редко дает метастазы, его лечение может быть сложным и привести к образованию заметных рубцов из-за необходимости удаления поврежденных участков кожи.

Медики советуют не игнорировать даже, на первый взгляд, незначительные изменения на коже и вовремя обращаться к специалистам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были названы виды рака, которые может вызвать употребление алкоголя. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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