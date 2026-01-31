Инициатива главы государства реализуется – каждому ребенку стартовый капитал⁠

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал Zakon.kz, в какой срок и в каком размере в этом году поступят выплаты по проекту "Нацфонд – детям".

– Когда в этом году поступят выплаты за прошлый 2025 год по программе "Нацфонд – детям"?

– Зачисление средств ожидается до 1 февраля 2026 года. Чтобы сформировать корректный список несовершеннолетних граждан Республики Казахстан на 31 декабря 2025 года, ЕНПФ совместно с АО "Национальные информационные технологии" произвели сбор данных после 20 января 2026 года.

– Какая сумма поступит на счета детей? Как эта сумма высчитывается и от чего зависит?

– Целевые требования формируются ежегодно за счет 50% от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан, а также усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму.

Так, по итогам 2024 года среднегодовая доходность Нацфонда за последние 18 лет, с 2007 по 2024 год включительно, составила 2,97% в годовом выражении, а инвестиционный доход за 18 лет в годовом выражении по итогам 2024 года – 1,8 млрд долларов.

В 2026 году участниками программы стали 6 918 656 детей. Каждому ребенку начислено по 130,71 доллара.

– На какие цели направляют эти средства совершеннолетние казахстанцы? Есть ли какая-то статистика?

– Согласно данным сайта ЕНПФ, на 1 января 2026 года было подано 241 522 заявки, из которых исполнены 205 506 заявок на общую сумму 31 612,3 тыс. долларов.

На улучшение жилищных условий подано 140 716 заявок, из них исполнены 127 446 заявок и выплачено 19 694,5 тыс.

На оплату образования подано 100 806 заявок, из них исполнены 78 060 заявок и выплачено 11 917,8 тыс.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЕНПФ.

– Бывало ли, что совершеннолетние казахстанцы не забирали деньги со счетов? Как с деньгами поступают в таком случае?

– За прошедший период 2024-2025 совершеннолетними стали свыше 600 тыс. человек. Общая сумма, переведенная им в ЕНПФ, составила более 100 млн долларов. Из них подано заявок 241 522, исполнены 205 506 заявок на общую сумму 31 612,3 тыс.

Если получатель в течение 10 лет не использовал полученные средства, то в рамках Закона Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" данные средства будут переведены на пенсионный счет данного получателя.

– Получат ли выплаты те, кому исполнилось 18 лет в 2025 году?

– Граждане, которым в 2025 году – с 1 января по 31 декабря – исполнилось 18 лет, в 2026 году не принимают участие в программе "Нацфонд – детям". В ней участвуют дети, рожденные в период с 2008 года по 31 декабря 2025 года.

– Что происходит с накоплениями несовершеннолетних лиц, если они поменяли гражданство?

– Законом Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" предусмотрено, что основанием для отказа выплаты целевых накоплений является прекращение гражданства Республики Казахстан участника целевых требований либо получателя целевых накоплений.

При этом средства, изъятые у неграждан, перераспределяются среди несовершеннолетних граждан.

– Что происходит с накоплениями, если несовершеннолетний скончался?

– В рамках Закона Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований (несовершеннолетний) или получателя целевых накоплений (совершеннолетний) такие целевые накопления наследуются. Для зачисления выплат целевых накоплений наследники открывают банковский счет у уполномоченного оператора – на сегодня это АО "Жилищный сберегательный банк "Отбасы", АО "Народный банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит" – в долларах США.