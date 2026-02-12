Более 13 млрд тенге инвестиций направят на обновление баз отдыха Казахстана на Иссык-Куле

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 12 февраля 2026 года в кулуарах Сената заявил, что для двух спортивно-оздоровительных объектов на Иссык-Куле уже найдены инвесторы, которые готовы вложить в их реконструкцию более 13 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что уже найдены инвесторы для двух объектов: компания Almara Petroleum готова вложить 3,7 млрд тенге в спортивно-оздоровительную базу "Олимп", а для дома отдыха "Самал" инвестор готов выделить 10 млрд тенге.

"По третьему объекту – по спортивно-оздоровительному лагерю "Университет" – пока еще инвестора не нашли, находятся в поисках. Сумма, примерно по нашим расчетам, совместно с Министерством науки и высшего образования, составит 13 млрд тенге. Сегодня были приняты эти протоколы, ратифицированные, после чего они пойдут на подпись. Работу мы начали уже с начала 25 года, не дожидаясь ратификации. Мы успеем к тому сроку, который обозначен – 5 лет, до конца 2029 года", – дополнил спикер.

Депутат Нурия Ниязова рассказала, что по дому отдыха "Самал" между КазНИТУ имени К.И. Сатпаева и инвестором подписано "Соглашение о совместной деятельности", в рамках которого начата работа по сбору исходных данных для разработки ПСД. Планируемое начало строительства в 4 квартале 2026 года. Министерством туризма и спорта осуществляются мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проектов инвестиционного соглашения на строительство.

"Касательно спортивно-оздоровительного центра "Олимп". По итогам указанных мероприятий будут определены окончательная стоимость реконструкции и срок окупаемости. В настоящее время работа по поиску альтернативных источников финансирования, в том числе за счет внебюджетных средств продолжается. На сегодняшний день, КазНУ проводит подготовку технического задания для реконструкции спортивно-оздоровительного лагеря", – озвучила она.

С ее слов, по санаторию "Казахстан" в настоящее время Управление делами президента реализует инвестиционный проект по строительству санатория "Казахстан" на озере Иссык-Куль, срок сдачи предположительно 4 квартал 2026 года.

"Также на территории санатория предусмотрен снос всех существующих зданий и сооружений, за исключением дачи №1 Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, как объекта для сохранения историко-культурного наследия и увековечения памяти с преобразованием данного объекта в дом-музей", – дополнила Нурия Ниязова.

По спортивно-оздоровительному лагерю "Университет" она сообщила, что в настоящее время КазНУ ведет подготовку технического задания на реконструкцию объекта.

"По итогам указанных мероприятий будут определены окончательная стоимость реконструкции и срок окупаемости. В настоящее время работа по поиску альтернативных источников финансирования, в том числе за счет внебюджетных средств продолжается", – заявила она.

Ранее Сенат ратифицировал законы по собственности на курортные объекты и аренде земель в Иссык-Кульской области. Соглашением устанавливается право собственности РК на четыре объекта – санаторий "Казахстан", Дом отдыха "Самал", спортивно-оздоровительный лагерь "Университет" и спортивно-оздоровительный центр "Олимп".