Общество

Трудовой коллектив "Казцинка" подтвердил значимость новой Конституции для развития ВКО

Рабочие завода в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 19:39 Фото: пресс-центр ВКО
Коллектив ТОО "Казцинк" в Восточно-Казахстанской области выразил поддержку новой Конституции, подчеркнув, что промышленное сердце региона бьется в унисон с будущим страны и каждым голосом вносит вклад в развитие и процветание региона.

Коллектив ТОО "Казцинк" в Восточно-Казахстанской области выразил поддержку новой Конституции, подтверждая: каждый голос важен, а каждый шаг ведет к развитию и процветанию ВКО.

Мы, металлурги, не понаслышке знаем цену настоящей прочности и стабильности. Любая надежная конструкция начинается с качественного фундамента, и для нашего государства таким основанием становится новая Конституция Казахстана. Это четкий и выверенный "сплав" норм и принципов, который гарантирует развитие предприятиям, уверенность семьям и благополучие будущим поколениям.

Для трудовых коллективов принципиально важно закрепление в Основном законе идеалов справедливости, закона и порядка. Когда человек, его права и свободы признаются высшей ценностью государства, формируется предсказуемая и устойчивая среда – необходимое условие для роста производства, привлечения инвестиций и созидательного труда.

Обновленная Конституция – это современный общественный договор, в котором государство и труженики идут плечом к плечу. Это прочная база взаимного доверия и ответственности. Соблюдение ее норм обеспечит дальнейшее процветание страны, делая уважение к закону естественной частью повседневной жизни каждого гражданина.

