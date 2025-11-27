#АЭС в Казахстане
Общество

Аким ВКО наградил представителей молодежи, помогающих развивать область

Награждение представителей молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 11:49 Фото: пресс-центр ВКО
Аким области Нурымбет Сактаганов встретился с молодыми людьми, которые вносят вклад в развитие региона, и провел церемонию награждения.

В своем выступлении он отметил:

"В Восточном Казахстане свыше 170 тысяч молодых людей получают качественное образование и всестороннюю профессиональную поддержку. В рамках "Года рабочих профессий" больше 25 тысяч студентов обучаются техническим специальностям в двух университетах и 37 колледжах. В этом году по проекту "Білікті маман" выделено 270 грантов. По программам "С дипломом – в село!", "Молодежная практика" и "Жасыл ел" с начала года трудоустроено свыше двух тысяч молодых жителей области", – заключил Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Номинация "Лидер года" присуждена Жансае Жанболатовой, председателю молодежного совета при ТОО "Казцинк".

Молодежное общественное объединение "Ұлағат", организовавшее более 50 мероприятий и охватившее свыше 3000 молодых людей, признано "Молодежной организацией года".

Фото: пресс-центр ВКО

В номинации "Волонтер года" отмечена активный волонте Катон-Карагайского района Арна Арданбеккызы.

Номинацию "Трудовой человек" получил мастер Ульбинского металлургического завода Адиль Толеугазинов (трудовой стаж -12 лет).

Команда молодых работников ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", победившая на фестивале "Maman Fest", получила сертификат на 1 млн тенге.

Фото: пресс-центр ВКО

А победителям номинации "За вклад в реализацию государственной молодежной политики" вручены денежные сертификаты по 500 000 тенге от акима области.

Айсулу Омарова
