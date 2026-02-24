#Референдум-2026
#Казахмыс
Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Общество

Лицензия истекла, школа закрыта: как 155 детей Караганды остались без обучения

дети остались без школы в разгар учебного года, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 22:32 Фото: freepik
В Караганде посреди учебного года 155 детей должны найти себе новую школу, так как частная, где они учились, не смогла получить лицензию на образовательную деятельность. Поэтому весь процесс пришлось остановить, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, частная школа начала работу в 2024 году. Детей, это ученики 10-11-х классов, там активно готовят к сдаче ЕНТ. По словам родителей, школьники с низкой успеваемостью смогли подтянуть свои знания.

"Вы сами видите: оснащенная, мы не сидим в подвале. Есть коллектив, причем с учеными степенями. Здесь психологический момент: третья четверть, дети социально адаптироваться теперь должны еще в другой среде, привыкнуть. Еще они должны сдать срочно, в течение трех дней, все СОРЫ, СОЧИ в напряженном порядке". Жительница Караганды Асель Чимербекова

Взрослые не понимают, почему заведение не может закончить учебный год – это всего три месяца. По словам руководства, лицензию получили на полгода, а когда она закончилась, продлить в короткие сроки не успели. В отделе образования готовы определить всех 155 учеников в школы по месту жительства. Но их родители боятся, что изменения обернутся для детей стрессом.

"Собрать документы оказалось сложно, потому что каждый орган, чтобы выдать какие-то документы или лицензии, требует от трех до пяти рабочих дней. Да, мы нарушили закон, мы это осознаем, принимаем. Сейчас хотим подать на вторую лицензию, но так как сейчас детей обучаем незаконно, мы их распускаем". Директор школы Алишер Жаксылык

Также ситуацию прокомментировала руководитель отдела образования акимата г. Караганды Есентай Ашим.

"В сложившейся ситуации мы пришли сюда предложить места детям в государственных общеобразовательных школах по месту жительства детей. Это их конституционное право", – заявила Есентай Ашим.

Ранее сообщалось, что стихия разрушила дома и школы в Жамбылской области.

Елена Беляева
Елена Беляева
