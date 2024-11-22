58 школ в Казахстане работали без лицензии

В Министерстве просвещения Казахстана заявили, что с начала 2024 года по стране работали 58 школ без лицензии на образовательную деятельность. Об этих нарушениях стало известно после проверок организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства за 22 ноября 2024 года, на сегодня 17 школ из 58 привели в соответствие с требованиями к образовательной деятельности.

"В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по ст. 463 КоАП РК. В основном они расположены в Астане и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях". Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана

Глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов подчеркивает, что все школы, согласно Закону РК "Об образовании", прежде чем начать образовательную деятельность, должны получить разрешение.

"Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке". Ернур Дауенов

Основные требования для получения лицензии включают:

наличие соответствующей материально-технической базы,

квалифицированного педагогического состава,

соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм,

организацию медицинского обслуживания обучающихся.

"Несоответствие этим требованиям является основанием для административного наказания и в случае повторных нарушений – для приостановления деятельности образовательного учреждения". Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана

Стоит отметить, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов.

Территориальными департаментами направлены официальные письма региональным акиматам и руководителям управлений образования с требованием принять меры по устранению нарушений.

Примечательно, что несколько дней назад, 20 ноября, Генеральная прокуратура раскритиковала работу Минпросвещения. В рамках проверки министерства были выявлены системные недостатки механизмов защиты прав детей – отсутствие работы с "трудными детьми", неэффективность системы вечерних и спецшкол, психологов, органов опеки, слабая работа в сфере профилактики многочисленных подведомственных организаций.