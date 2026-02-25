#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

86,5% респондентов поддерживают проект новой Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:04 Фото: gov.kz
Опрос Института общественной политики демонстрирует высокий уровень информированности населения о проекте новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На вопрос анкеты "Слышали ли вы о проекте новой Конституции Республики Казахстан?" в совокупности 87,5% респондентов ответили, что в той или иной степени знакомы с документом: 34,2% сообщили, что хорошо знают его содержание, еще 53,3% слышали о проекте, но не знакомы с деталями. Вместе с тем 12,5% опрошенных заявили, что ничего не слышали.

Уровень поддержки ("В СМИ опубликован проект новой Конституции. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете данный проект?") проекта Конституции довольно высокий. В целом 86,5% опрошенных поддерживают опубликованный проект: 48,4% полностью поддерживают предлагаемые изменения, еще 38,1% одобряют отдельные статьи и положения. При этом среди респондентов, хорошо знакомых с текстом документа, уровень поддержки заметно выше по сравнению с менее информированными группами.

графика по опросу по Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:04

Фото: Институт общественной политики

Потенциальная явка на референдум оценивается в 70,7% ("Скажите, пожалуйста, пойдете ли Вы голосовать на референдум по проекту новой Конституции?"). При этом 11,6% заявили, что не планируют участвовать в голосовании, а 17,7% пока не приняли окончательного решения.

В число наиболее поддерживаемых норм проекта, согласно ответам на вопрос "Какие из перечисленных статей и норм в проекте новой Конституции вы поддерживаете или не поддерживаете?", вошли:

  • закрепление принципа бережного отношения к природе (94,3%);
  • закрепление ценностей культуры, образования, науки и инноваций (87,8%);
  • а также защита персональных данных граждан в цифровой среде (87,7%).

Опрос проведен Институтом общественной политики по заказу партии AMANAT по национальной репрезентативной выборке с 9 по 18 февраля. Объем выборочной совокупности – 8000 респондентов от 18 лет и старше (17 областей, города Астана, Алматы, Шымкент). Ошибка выборки – ±1,19%. Метод сбора данных – массовый опрос (face-to-face). Опрос проведен с письменного уведомления Центральной избирательной комиссии РК в соответствии с Конституционным законом РК "О республиканском референдуме".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами
16:32, 25 февраля 2026
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции
09:16, 31 января 2026
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции
Более 78% граждан поддерживают новую Конституцию – результаты опроса
11:35, 22 февраля 2026
Более 78% граждан поддерживают новую Конституцию – результаты опроса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: