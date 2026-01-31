#Казахстан в сравнении
Общество

Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:16 Фото: gov.kz
Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.

В новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей.

Такие принципы, как Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции.

Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.

Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

Ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.

Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.

В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:

  • Образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет. Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.
  • Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.
  • Учреждение института вице-президента. Он будет от имени президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.
  • Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.
  • Защита интеллектуальной собственности.
  • Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.
  • Закрепление "правила Миранды".
  • Кроме того, в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.
  • Текст нового Основного закона страны подчеркивает устоявшуюся государственность, сформировавшийся международный авторитет, четкий приоритет Казахстана на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, который уверенно смотрит в будущее.
  • При этом отдается дань действующей Конституции, которая сыграла важную роль в формировании государственности и историческом развитии Казахстана.

Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov.

Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Работа Конституционной комиссии продолжается.

Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
