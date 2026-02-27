#Референдум-2026
Общество

Ответственность за будущее – аграрии СКО поддерживают Конституционную реформу

Ответственность за будущее - аграрии СКО поддерживают конституционную реформу, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 18:47 Фото: Денис Сивков
КТ "Зенченко и К" – одно из крупнейших агропредприятий Северо-Казахстанской области, демонстрирующее устойчивое развитие и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве.

Сегодня товарищество реализует масштабные инвестиционные проекты, направленные на расширение производственных мощностей и повышение эффективности.

В хозяйстве ведется строительство новой мегафермы, рассчитанной на 8500 голов скота. Одно из зданий уже готово к эксплуатации и вмещает 1250 голов. Здесь будет установлено современное доильное оборудование, способное одновременно обслуживать до 90 голов. Предприятие работает по полному циклу – от обработки земли до выпуска готовой продукции, активно внедряя элементы цифровизации, точного земледелия и современные решения в животноводстве.

Фото: Денис Сивков

Генеральный директор КТ "Зенченко и К" Геннадий Зенченко подчеркивает, что развитие предприятия – это продолжение системной работы, заложенной предыдущим поколением.

"Мы последовательно развиваем хозяйство, внедряем новые технологии, усиливаем цифровизацию, строим современные производственные объекты. Для нас сельское хозяйство – это стратегическое направление, от которого зависит продовольственная безопасность и устойчивое развитие региона. Государственная поддержка и понятные правила игры позволяют нам планировать на долгую перспективу, инвестировать и уверенно смотреть вперед", – отметил он.

Фото: Денис Сивков

При этом в компании акцентируют внимание не только на производственных показателях, но и на развитии сельских территорий. Предприятие участвует в строительстве жилья, обновлении инфраструктуры, поддержке социальных объектов.

Фото: Денис Сивков

Говоря о предстоящем республиканском референдуме, Геннадий Зенченко обозначил позицию коллектива.

"Сегодня речь идет о стратегическом обновлении государственных институтов, перераспределении полномочий, укреплении принципов справедливости и ответственности. Мы поддерживаем проект новой Конституции, потому что понимаем – системные изменения формируют прочную правовую основу для дальнейшего развития страны. Это решение, ориентированное на будущее, на молодежь и на устойчивость нашего государства", – добавил Зенченко.

Слова руководителя поддерживают и сотрудники предприятия, для которых стабильность и развитие напрямую связаны с общегосударственными процессами.

"Для меня это не просто работа – это коллектив, который знает свое дело и отвечает за результат. От нашей работы зависит жизнь предприятия, жизнь села, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Я поддерживаю новую Конституцию Казахстана", – поделился программист животноводческого комплекса КТ "Зенченко и К" Евгений Белоногов.

Фото: Денис Сивков

Коллектив предприятия рассматривает предстоящий референдум как важный этап в развитии страны. Напомним, республиканский референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан пройдет 15 марта.

