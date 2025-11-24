#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
События

Форум в Ұлытау собрал аграриев и обсудил будущее сельского хозяйства

выступление, форум, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 17:29 Фото: пресс-служба акимата области Ұлытау
В области Ұлытау прошел региональный форум "Гүлденсе ауыл – гүлденеді еліміз", посвященный Дню работников сельского хозяйства.

Гости ознакомились с экспозицией "АгроQazaq: Техника. Продукция. Будущее", где были представлены современные сельскохозяйственные машины, продукция местных производителей и инновационные проекты.

На мероприятие специально прибыли депутат Мажилиса, председатель Аграрного комитета Серик Егізбаев, вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин и председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев.

Фото: пресс-служба акимата области Ұлытау

Аким области Дастан Рыспеков поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и вручил награды "Еңбек даңқы" III степени, почетные грамоты области и благодарственные письма акима области Ұлытау ряду отличившихся работников.

"Глава государства уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Благодаря этому наш регион также получил значительную поддержку. В этом году на субсидирование субъектов АПК выделено 4,4 млрд тенге, что позволило оказать реальную помощь примерно 780 хозяйствам. Они смогли обновить технику, внедрить новые технологии и повысить эффективность производства. С начала года приобретено свыше 200 единиц сельхозтехники. С момента образования области в отрасль привлечено 8,5 млрд тенге инвестиций. Только с начала текущего года объем инвестиций составил 2,5 млрд тенге, что на 46% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Эти результаты укрепляют нашу уверенность в устойчивом развитии. Мы и дальше будем работать над увеличением внутреннего объема производства", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата области Ұлытау

На форуме обсудили обеспечение фермеров качественными ресурсами, совершенствование механизмов государственной поддержки, развитие ирригационных систем, модернизацию техники и внедрение цифровых технологий. Кроме того, была представлена новая инновационная программа по применению современных методов искусственного осеменения в животноводстве.

Фото: пресс-служба акимата области Ұлытау

Фото: пресс-служба акимата области Ұлытау

По итогам обсуждений сформирован ряд предложений, направленных на повышение потенциала агропромышленного комплекса области Ұлытау.

Форум стал эффективной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и формирования совместных инициатив.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Актюбинской области чествуют работников сельского хозяйства
15:49, 17 ноября 2023
В Актюбинской области чествуют работников сельского хозяйства
В Туркестане прошел торжественный праздник работников сельского хозяйства
20:47, 24 ноября 2022
В Туркестане прошел торжественный праздник работников сельского хозяйства
В области Ұлытау полицейские организовали масштабный форум
19:29, 21 октября 2024
В области Ұлытау полицейские организовали масштабный форум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: