Форум в Ұлытау собрал аграриев и обсудил будущее сельского хозяйства

В области Ұлытау прошел региональный форум "Гүлденсе ауыл – гүлденеді еліміз", посвященный Дню работников сельского хозяйства.

Гости ознакомились с экспозицией "АгроQazaq: Техника. Продукция. Будущее", где были представлены современные сельскохозяйственные машины, продукция местных производителей и инновационные проекты.

На мероприятие специально прибыли депутат Мажилиса, председатель Аграрного комитета Серик Егізбаев, вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин и председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев.

Аким области Дастан Рыспеков поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и вручил награды "Еңбек даңқы" III степени, почетные грамоты области и благодарственные письма акима области Ұлытау ряду отличившихся работников.

"Глава государства уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Благодаря этому наш регион также получил значительную поддержку. В этом году на субсидирование субъектов АПК выделено 4,4 млрд тенге, что позволило оказать реальную помощь примерно 780 хозяйствам. Они смогли обновить технику, внедрить новые технологии и повысить эффективность производства. С начала года приобретено свыше 200 единиц сельхозтехники. С момента образования области в отрасль привлечено 8,5 млрд тенге инвестиций. Только с начала текущего года объем инвестиций составил 2,5 млрд тенге, что на 46% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Эти результаты укрепляют нашу уверенность в устойчивом развитии. Мы и дальше будем работать над увеличением внутреннего объема производства", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата области Ұлытау

На форуме обсудили обеспечение фермеров качественными ресурсами, совершенствование механизмов государственной поддержки, развитие ирригационных систем, модернизацию техники и внедрение цифровых технологий. Кроме того, была представлена новая инновационная программа по применению современных методов искусственного осеменения в животноводстве.

По итогам обсуждений сформирован ряд предложений, направленных на повышение потенциала агропромышленного комплекса области Ұлытау.

Форум стал эффективной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и формирования совместных инициатив.