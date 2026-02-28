Сироты из Актау ждут квартиры 10 лет – история получила неприятное продолжение

Сирота из Актау Виктория Шешенева заявляет о непрозрачности очереди на жилье. По словам девушки, квартиры получают те, кто встал на учет значительно позже нее, передает Zakon.kz.

Как сообщает 28 февраля 2026 года Lada.kz, в "Центре обеспечения жилищем" АО "Отбасы банк" Виктории Шешеневой пояснили, что по категории "дети-сироты" сейчас проходит очередь 2010 года. До Виктории очередь пока не дошла.

Там подчеркнули, что распределение жилья ведется в соответствии с годом постановки на учет. При этом отдельного учета в формате "кто первый, кто второй получит квартиру" не ведется – все зависит от даты регистрации в очереди.

Однако Виктория Шешенева отмечает, что, по ее наблюдениям, в прошлом году жилье уже получали те, кто встал в очередь в 2010-2012 годах, а в этом году снова фигурируют те же годы.

"В том году 2010-2012 годы получали, сейчас опять те же годы в этом году получают. Странно как-то", – говорит Виктория Шешенева.

Номер в очереди все же был выдан – она 216. Но главный вопрос остается открытым: когда именно Виктория сможет получить положенное ей жилье.

"Парню подруги сестренки вчера выдали квартиру – он позже нас встал. Как они распределяют квартиры, я не могу понять? Куда мне обращаться?!", – недоумевает Виктория Шешенева.

После того, как Виктория Шешенева озвучила эту историю сотрудникам "Отбасы банк", ей сообщили, что необходимо подойти теперь в понедельник, 2 марта.

Также известно, что брат и сестра Виктор и Виктория Шешеневы, состоящие в очереди на жилье как сироты с 2013 года, не могут выяснить свой текущий номер в списке. По их словам, механизм отслеживания очереди стал непрозрачным, из-за чего они больше не понимают, как контролировать свое положение.

Ранее сообщалось, что более чем 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье в Астане.

