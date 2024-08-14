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Законодательство РК

Более чем 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье в Астане

Детям-сиротам в Астане помогли встать в очередь на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 10:03 Фото: pexels
Прокуратура Астаны защитила права 200 детей-сирот на постановку в очередь на жилье, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура столицы выявила нарушения жилищных прав детей-сирот.

"Уполномоченным органом в нарушение ст. 71 Закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно отказано в постановке в очередь детей-сирот ввиду отсутствия регистрации у лиц, не достигших 14 лет, а также наличия зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи", – сообщили в надзорном органе.

Мерами прокурорского надзора более 200 детей-сирот поставлены в очередь на получение жилья.

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