Более чем 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье в Астане
Фото: pexels
Прокуратура Астаны защитила права 200 детей-сирот на постановку в очередь на жилье, сообщает Zakon.kz.
Прокуратура столицы выявила нарушения жилищных прав детей-сирот.
"Уполномоченным органом в нарушение ст. 71 Закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно отказано в постановке в очередь детей-сирот ввиду отсутствия регистрации у лиц, не достигших 14 лет, а также наличия зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи", – сообщили в надзорном органе.
Мерами прокурорского надзора более 200 детей-сирот поставлены в очередь на получение жилья.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript