Общество

Данияр Ашимбаев: Кампания по новой Конституции выходит на этап мобилизации

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 15:15 Фото: elbasylibrary.gov.kz
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев подробно проанализировал ход агитационной кампании в поддержку проекта новой Конституции, заявив, что она вступает в решающую фазу, сообщает Zakon.kz.

Свои мысли по теме политолог опубликовал в личном Telegram-канале.

Накануне состоялся межпартийный диалог, в ходе которого все семь зарегистрированных партий дружно выступили в поддержку проекта и показали себя полноценными соучастниками конституционного действа.

Ссылаясь на данные социологических опросов, Ашимбаев отметил, что основной массив населения, судя по материалам социологических опросов, в целом достаточно проинформирован о новом проекте и его поддерживает. Вместе с тем он подчеркнул, что у современной молодежи даже активная поддержка не означает личного участия.

"Каждый день и каждый час выходят новости из регионов, где активисты коалиции активно проводят агитационную работу", – пишет он.

Следующим этапом он называет мобилизацию избирателей.

"Задачей следующего этапа станет мобилизация избирателей на участие в самом референдуме 15 марта с сохранением позитивного настроя в условиях продолжающейся сетевой какофонии (сочетания звуков, воспринимаемые как хаотическое и бессмысленное их нагромождение. – Ред.). Любые выборы и референдумы традиционно воспринимаются и элитами, и населением как доверие к главе государства и его политике", – говорит политолог.

Он напоминает, что агитационная кампания стартовала 12 февраля и "уже, как говорится, перевалила экватор. Две недели февраля истекли и осталось две недели марта (минус "день тишины")". В этой связи политолог предлагает "подвести некоторые итоги кампании".

В организационном плане, как отметил Ашимбаев, в качестве института консолидации и мобилизации общественно-политических сил страны была образована традиционная общенациональная коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!", куда вошли все парламентские партии и множество других организаций.

Сама кампания, пишет он, "шла (точнее – идет) по нескольким направлениям".

Первое направление – информирование

"В современном информационном пространстве любая информация из точки А в точку Б идет совершенно невообразимым образом и может вообще не дойти до цели или прийти с огромным опозданием. При этом, как любит говорить Касым-Жомарт Токаев, "времени на раскачку нет". Поэтому работа выстроена с целью максимального охвата по всем возможным категориям – регионы, предприятия, учреждения образования, иные крупные коллективы", – пишет политолог.

В процесс вовлечены не только общественные силы, но и государственные органы, которые провели ознакомительную работу в своих коллективах.

Второе направление – разъяснение достоинств проекта

"Здесь, как видим, задействован потенциал и членов Конституционной комиссии, депутатов обеих палат парламента, партийного актива, который прекрасно информирован о сути предлагаемых изменений и способен простым языком донести его до населения. Продвижение происходит не просто в виде агитации, а развернуто по вполне себе отработанным маркетинговым схемам. Проект упакован в бренд "народной конституции" и сопровождается демонстрацией многочисленных инициатив по пропаганде планов построения "Справедливого Казахстана"", – отмечает Ашимбаев.

Третье направление – контрпропаганда

"Помимо принципа испорченного телефона, по которому работают социальные сети и мессенджеры, в дело вступили и многочисленные критики предложенных реформ, а также любители профессионального "троллинга"", – говорит политолог.

В результате, по его словам, "с первых же часов обсуждения немалая доля времени уходит на опровержение "новаций", которых вообще нет в проекте, а также исправление корявых или откровенно лживых трактовок". Он добавляет, что в этой работе участвуют и правоохранительные органы, "которые активно борются с провокаторами".

"Понятно, что в любом обществе нет реформы, которая бы имела 100%-ную поддержку, но важно, чтобы даже отрицание и противодействие проекту не сопровождалось оскорблениями, распространением клеветы и провокационных призывов", – подчеркивает политолог.

По его оценке, "по всем трем направлениям за эти две недели была проделана огромная работа". Проведены "сотни, если не тысячи, встреч, круглых столов, конференций, брифингов", создан и распространен визуальный контент "в самом широком ассортименте".

Он также обращает внимание на дискуссионный формат: "Конституционному активу" приходится не только рассказывать о проекте, но и опровергать неправильные трактовки, актуализировать ответы, исходя из социального состава аудитории, ее запросов, которые касаются, понятно, не только проекта Основного закона, но и текущей социально-экономической ситуации и местной проблематики". И добавляет: "А эта работа порой бывает очень и очень нелегкой".

Отдельный акцент сделан на молодежной аудитории


"Методологически появились категории "зумеров", "миллениалов", креативной и цифровой молодежи, работа с которыми требует новых подходов", – пишет Ашимбаев.

В рамках кампании был "наработан современный технологический видеоконтент с массовым задействованием модных ИИ-технологий". В городах прошли "масштабные публичные акции и форумы с живой и непринужденной формой общения и обсуждения проекта", внедрены интерактивные сервисы и элементы геймификации – "сочетание чатов с тематическими викторинами", а также созданы многочисленные паблики в социальных сетях и мессенджерах.

Таким образом, по оценке Данияра Ашимбаева, кампания по поддержке проекта новой Конституции выходит на финальный этап, где ключевой задачей становится обеспечение активного участия граждан в референдуме.

Айсулу Омарова
