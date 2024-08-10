Данияр Ашимбаев: Для Казахстана принципиально важно развитие систем евразийской безопасности

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию" и встречу глав государств ЦА, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что тезисы, озвученные президентом Токаевым в программной статье и выступлениях на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, касающиеся вопросов развития и укрепления региональной безопасности, почему-то были восприняты некоторыми изданиями и экспертами чуть ли не как противовес существующим системам евразийской безопасности, таким как ШОС и ОДКБ.

"Во-первых, президент говорил о вопросах безопасности без какой-либо детализации в контексте общего развития и интеграции региона. Тем более речи о противопоставлении идти не могло. Нужно понимать, что одна из пяти республик – Туркменистан – провозгласила нейтралитет. Узбекистан, в свою очередь, не входит в ОДКБ. У всех есть свои представления о коллективной безопасности и ни о какой новой организации речи и быть не может. Как и о коллективных миротворческих силах". Данияр Ашимбаев

Политолог предполагает, что речь может идти о регулярных консультациях на уровне Советов Безопасности стран ЦАР.

"Проблемы безопасности у региона, безусловно, есть. Это и вопросы Каспия, религиозного фундаментализма, внешнего провокационного воздействия. Ситуация с Афганистаном, хотя и внушает определенный оптимизм на данном этапе, но исторически непредсказуема. Понятно, что страны Центральной Азии намерены расширить гуманитарное и экономическое сотрудничество, но и об общих рисках и угрозах забывать нельзя. Но важно помнить, что для Казахстана принципиально важно развитие систем евразийской безопасности. Поэтому никакого противопоставления здесь нет и быть не может", – резюмировал Ашимбаев.

Ранее, 8 августа, была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева под названием: "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию". В ней глава государства высказался о роли Центральной Азии на мировой арене и о видении Казахстана по дальнейшему развитию региона.

