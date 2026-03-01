#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

В Астане прошел масштабный концерт в поддержку новой Конституции

Концерт в ТРЦ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 18:39 Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
В столичном торгово-развлекательном центре "Mega Silk Way" состоялся масштабный концерт в поддержку новой редакции Конституции Республики Казахстан, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие было организовано в рамках деятельности Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" и объединило жителей и гостей столицы вокруг идеи конституционных преобразований.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

По данным организаторов, участие в концерте приняли около 5 тысяч человек – представители молодежи, общественности и посетители торгово-развлекательного центра. Атмосфера мероприятия стала отражением гражданской активности и заинтересованности общества в предстоящих изменениях.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

На сцене выступили звезды казахстанской эстрады: Маржан Арапбаева, группа "Байтерек", Еркеш Хасен, Мади Сыздыков, группа "Жошы", Зарина Божакова и Мирас Жугунусов.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

В рамках концерта перед собравшимися также выступили депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, депутаты маслихата города Астаны, а также член Общественного совета и штаба Общенациональной коалиции. Они разъяснили ключевые положения новой редакции Конституции, отметив значимость предлагаемых изменений для дальнейшего развития правового государства и укрепления общественного единства.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия направлены на информирование граждан и формирование открытого общественного диалога по вопросам предстоящего референдума.

Канат Болысбек
