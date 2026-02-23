В Мангистау прошел масштабный форум в поддержку новой Конституции с участием группы "МузАРТ"

23 февраля в "Халық Арена" города Актау состоялся форум в поддержку новой Конституции. В масштабном мероприятии приняли участие около 4 000 человек – представители общественности, депутаты маслихатов, члены общественных объединений, молодежь и жители региона.

Хедлайнером форума выступила группа "МузАРТ". Артисты исполнили популярные композиции, объединив в зале представителей разных поколений и создав особую атмосферу единства и патриотического настроения.

Мероприятие было посвящено вопросам конституционных реформ, общественного развития и гражданской ответственности.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В ходе форума перед участниками выступил член Комиссии по конституционной реформе Республики Казахстан, председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев. В своем выступлении он подчеркнул, что будущее Казахстана во многом зависит от активной гражданской позиции общества и роли молодежи в развитии государства.

"Молодежь – это движущая сила и стратегический ресурс страны. Именно вам предстоит строить будущий Казахстан – сильный, справедливый и процветающий. Конституционные реформы направлены на укрепление прав и возможностей граждан, и участие в референдуме является важным проявлением гражданской ответственности", – отметил Жанбырбай Матаев.

Также на форуме выступил депутат Мангистауского областного маслихата, член Национального Курултая Уайс Ерсайынулы, подчеркнув значимость участия граждан в общественно-политических процессах и важность консолидации общества в период масштабных преобразований.

Особое внимание было уделено роли молодежи. Педагог школы-гимназии г. Актау Мадина Алиева и студент Есенов Университета, будущий юрист Бекзат Кадирбаев поделились мнением о значении новой Конституции и гражданской активности. Участники отметили, что Основной закон гарантирует равные права, возможности для образования, профессионального роста и участия в жизни страны.

Культурная программа мероприятия включила выступления артистов Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева: Аиды Байгеловой, Аскара и Асанали Кошеровых, группы "Нар-ұлт", Акмарал Аргынкызы и др. Одним из самых ярких моментов стало совместное исполнение песни "Өз елім" вместе с залом.

Участники форума полностью поддержали новую Конституцию, отметив важность личного участия каждого гражданина в судьбе страны. Мероприятие прошло в атмосфере единства, сплоченности и общей ответственности за будущее страны.

Форум в Мангистау продемонстрировал высокий уровень общественной консолидации и поддержку инициатив, направленных на дальнейшее развитие Республики Казахстан.