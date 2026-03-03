Правила Миранды в Конституции – это новый уровень защиты прав человека

Общенациональная Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым прибыла в Атыраускую область.

В промышленном регионе прошли встречи с общественностью, креативной молодежью, нефтяниками и трудовыми коллективами предприятий.

На встрече с общественностью региона члены Коалиции поговорили об исторической значимости предстоящего референдума для будущего страны, а соответственно – каждой семьи, каждого казахстанца.

Спикер Мажилиса отметил, что новая Конституция основана на запросах населения и стала логическим продолжением системных реформ президента Касым-Жомарта Токаева. Проект Основного закона – ответ на накопившиеся запросы общественности к установлению справедливости, верховенству закона и порядка, предоставлению равных возможностей для всех. Поэтому конституционные поправки, начавшиеся с парламентской реформы, запустили широкую общестрановую дискуссию о будущем Казахстана и привели к принятию нового Основного закона.

"Вы знаете, что со стороны населения поступило более 10 тысяч предложений. Люди стали больше говорить о принципах, ценностях, о будущем страны. Анализируя все это, рабочая группа по парламентской реформе пришла к выводу о необходимости принятия новой Конституции. Меняется политическая система в стране в целом. Перезагружаются все ветви власти. Закрепляется формула "сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство", – сказал спикер Мажилиса.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев

Как подчеркнул Ерлан Кошанов, новая Конституция соединяет прошлое и настоящее, определяя путь страны в будущее. А закрепление в преамбуле положения об укреплении государственности на исконной казахской земле подчеркивает историческую преемственность и многовековую историю нации.

Жители Атырау в свою очередь обратили внимание на новые гарантии прав и свобод человека, которые в проекте обновленной Конституции возведены в высший приоритет государства. Для жителей нефтяного края особенно важны укрепление механизмов защиты трудовых прав, социальных гарантий, а также принцип верховенства Закона и Порядка. Все это создает предсказуемую правовую среду как для инвесторов, так и для самих работников.

Особое внимание в разговоре было уделено нормам об ответственном отношении к окружающей среде, которые впервые закрепляются в Основном законе на уровне фундаментальных принципов. По мнению жителей, это положение критически важно для нефтегазового региона. Вопросы экологической безопасности и охраны природных ресурсов здесь не просто декларации, а гарантии будущего для всех последующих поколений.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев

Встреча с креативной молодежью области прошла в центре "Atyrau Creative Hub". Особое внимание было уделено вопросам образования, науки, инноваций, защиты цифровых прав и в целом самореализации талантов. Участники подчеркнули, что новая Конституция усиливает защиту персональных данных и формирует современные стандарты цифровой безопасности в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Отдельное внимание было уделено вопросам семьи и сохранению традиционных для нашего общества ценностей. Молодые атыраусцы отметили, что четкое определение в новой Конституции понятия брака как добровольного союза мужчины и женщины позволит выстроить системную государственную политику по поддержке института семьи и защитить его на правовом уровне.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев

Права каждого на труд, безопасные условия работы, справедливое вознаграждение и социальную защиту, провозглашенные в проекте Конституции, обсуждались на встречах с сотрудниками сервисного центра "КазТурбоРемонт".

Молодые сотрудники предприятия интересовались перспективами, которое государство и бизнес могут дать им в профессиональном плане. Интерес вызвал принцип, согласно которому государство берет на себя ответственность за создание условий, при которых человек, его знания и профессионализм становятся стратегическим ресурсом страны. По мнению производственников, это откроет новые горизонты для специалистов из регионов.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев

В ходе диалога сотрудники предприятия задали ряд вопросов, касающихся условий труда и развития современных инновационных производств. Коллектив акцентировал внимание на том, что обновленный Основной закон усиливает гарантии безопасных условий работы и справедливой оплаты, а государственная политика последовательно выстраивается вокруг человека труда и его профессиональных заслуг.

По итогам встреч атыраусцы отметили, что участие в референдуме 15 марта – гражданский долг каждого казахстанца. Жители Атырауской области намерены воспользоваться своим правом выбора и проголосовать за стабильное будущее Казахстана.