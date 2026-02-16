Общенациональная Коалиция: Новая Конституция придаст мощный импульс развитию страны

Общенациональная Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым прибыла в Жамбылскую область.

В регионе члены Коалиции поговорили с общественностью, молодежью, трудовыми коллективами и представителями малого бизнеса. Участники встреч отметили, что новая Конституция отвечает долгосрочным национальным интересам страны и даст мощный импульс ее развитию.

На встрече с общественностью в историко-культурном комплексе "Көне Тараз" собрались порядка 500 жителей области – представители интеллигенции, ветераны, медицинские работники, педагоги и другие.

Фото: Али Галым

Выступая перед собравшимися, Ерлан Кошанов подчеркнул, что основы новой Конституции начали формироваться с момента вступления президента Касым-Жомарта Токаева в должность, а сам проект стал результатом широкого общественного диалога и отражает запросы граждан на справедливость, верховенство закона и уверенность в будущем.

"Референдум подчеркнет единство и целостность нашей нации. Это показывает, что президент опирается на народ, а народ доверяет президенту. И в мире немало примеров, когда референдум сыграл решающую роль в развитии страны. Например, референдум по Конституции в Швейцарии в XIX веке, референдум во Франции по созданию Пятой республики вошли в мировую историю. Я считаю, что наш предстоящий референдум тоже станет историческим событием, которое золотыми буквами будет вписано в историю страны. Поэтому выбор и окончательное решение – за вами", – сказал он.

Спикер Мажилиса особо отметил активную гражданскую позицию жителей области и их последовательную поддержку реформ и политики главы государства. Он подчеркнул, что в проекте новой Конституции каждый может найти ответы на важные для себя вопросы. В его основе закреплен принцип "не человек для государства, а государство для человека".

Участники встречи обратили внимание на то, что в проекте закреплены близкие каждому казахстанцу ценности: Справедливый Казахстан, Закон и Порядок, Адал азамат, Таза Қазақстан. А реализованный на практике президентский принцип "вместе с народом" позволил жителям страны осознать свою реальную роль в формировании будущего нашего государства.

Фото: Али Галым

В ходе встречи члены Коалиции рассказали о ключевых новеллах проекта. Депутат Мажилиса Унзила Шапак акцентировала внимание на расширении гарантий прав человека и социальной защищенности граждан. Председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил важность закрепления понятных и стабильных правил для развития предпринимательства и экономики. Историк и археолог Сауран Калиев подчеркнул, что отражение в преамбуле преемственности многовековой истории Великой Степи подчеркивает уникальность страны и задает ориентиры для ее развития. Директор центра "Анаға тағзым" Эльмира Мырза-Гали отметила важность усиления традиционных семейных ценностей. По ее словам, документ закрепляет значимость института семьи, уважения к старшему поколению, заботы о детях и преемственности воспитания, что является прочной основой стабильности и единства общества.

В свою очередь депутат Мажилиса Айдос Сарым в своем выступлении подчеркнул, что мир переживает период серьезных геополитических изменений, прежний международный порядок уходит, и государства вынуждены адаптироваться к новой реальности. По его словам, именно в таких условиях важно заранее укреплять внутреннюю устойчивость страны и обеспечивать стабильность через системные реформы.

Член Комиссии по конституционной реформе Жаксыбек Кулекеев сказал, что новая Конституция впервые закрепляет на уровне стратегического приоритета развитие человеческого капитала – образования, науки и инноваций, потому что именно они становятся главной движущей силой современной экономики.

В Таразе также прошла встреча со студенческой молодежью, в которой приняли участие более 500 человек – лидеры молодежных организаций, активисты и представители студенческого самоуправления. Состоялось широкое обсуждение перспектив, которые открывает документ для молодежи. Среди них: вопросы развития образования, науки и инноваций, поддержки молодых специалистов и создания равных условий для самореализации.

Фото: Али Галым

На производственной площадке ТОО "Казфосфат" члены Коалиции встретились с трудовым коллективом предприятия. Более 100 сотрудников подчеркнули важность того, что на конституционном уровне закрепляются прямые государственные гарантии на безопасные и комфортные условия труда. Заводчане заявили, что рассматривают проект новой Конституции как реальный шаг к усилению защиты прав и признанию особой роли Еңбек адамы в развитии страны.

В селе Аса состоялась встреча с участниками проекта "Қарызсыз қоғам" – представителями малого и микробизнеса, самозанятыми и сельскими жителями. Депутат Мажилиса и руководитель проекта Даулет Мукаев отметил, что реализация этой инициативы наглядно показала, как предоставление знаний и поддержки помогает людям самостоятельно менять свою жизнь. Именно такая модель общества возможностей, где каждый может честно трудиться, развивать свое дело и уверенно смотреть в будущее, закрепляется теперь на уровне Конституции. Участники встречи подчеркнули, что полностью поддерживают отражение идеи Справедливого Казахстана и принципа "Закон и Порядок" в преамбуле нового Основного закона.

Фото: Али Галым

В этот же день состоялась встреча с коллективом фармацевтического завода Super-pharm, сотрудники которого заявили о готовности поддержать новую Конституцию на предстоящем референдуме. Работники отметили, что провозглашенные в проекте документа ценности равенства возможностей и добросовестной конкуренции особенно важны для успешного развития предприятий, которые обеспечивают экономический рост страны.

По итогам встреч жители Жамбылской области выразили поддержку проекту нового Основного закона, подчеркнув его значимость для консолидации общества и развития страны на долгие годы вперед. Все участники выразили готовность прийти 15 марта на референдум, проголосовать за новую Конституцию и внести свой вклад в построение Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

Напомним, что Общенациональная Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" была создана 13 февраля т.г. В ее состав вошли 5 политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около 5 миллионов казахстанцев.

