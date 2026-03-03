#Референдум-2026
Общество

Маулен Ашимбаев обсудил новую Конституцию с аграриями Жетысу

Аграрии Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 16:56 Фото: пресс-служба сената Парламента РК
Стратегическое и историческое значение имеет конституционная реформа для устойчивого развития страны, укрепления демократических принципов и комплексного обновления политической системы. Такое мнение сегодня высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев во время встречи с жителями области Жетысу.
"Республиканский референдум по новой Конституции – это исторический этап в реализации курса главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на глубокую и системную модернизацию страны. Принятие ключевых решений о будущем Казахстана с опорой на волеизъявление граждан является наглядным подтверждением приверженности принципам демократии. Приоритетная задача конституционной реформы заключается в укреплении Независимости и повышении благосостояния граждан. В этой связи в проекте нового Основного закона особое внимание уделено верховенству закона и правопорядка, защите прав и интересов граждан, а также устойчивому развитию страны", – сказал Маулен Ашимбаев.

Фото: пресс-служба сената Парламента РК

Он также отметил, что в проекте Конституции четко зафиксированы ключевые ориентиры дальнейшего развития – человеческий капитал, укрепление государственности, Независимости и суверенитета, а также сохранение внутриполитической стабильности и общественного согласия.

"Главной особенностью новой Конституции является человекоцентричность – внимание к правам и интересам граждан становится ключевым элементом государственной политики. В проекте Основного закона права человека рассматриваются не как декларативные положения, а в качестве ключевого принципа и конкретных задач, включая доступ к качественному образованию, эффективной системе здравоохранения, социальной защите и возможностям для реализации личного потенциала. Считаю важным подчеркнуть, что практическая реализация этих принципов предусматривает участие всех институтов: Курултая, Правительства, акиматов, маслихатов и представителей гражданского общества. Эти шаги отражают общую ответственность за благополучие нашей страны", – сказал председатель Палаты.

Фото: пресс-служба сената Парламента РК

Также Маулен Ашимбаев встретился с рабочими предприятий и аграриями региона. На повестке обсуждения в крестьянском хозяйстве "Хильниченко и К" – насущные вопросы инклюзии, межэтнического согласия и продовольственной безопасности. Кроме того, парламентарии ознакомились с инфраструктурой спортивно-реабилитационного комплекса "Асар" и деятельностью завода по производству промышленных аккумуляторов "ASMA Industrial ltd".

Фото: пресс-служба сената Парламента РК

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: