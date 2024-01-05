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Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов

Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Усилить взаимодействие депутатов Сената и маслихатов, а также детальнее учитывать специфику регионов для полной реализации их потенциала. Эти и другие акценты обозначил спикер Сената Маулен Ашимбаев во время встреч с депутатами маслихатов и общественностью Атырауской области.

Как отметил председатель Палаты Парламента, законодательное обеспечение реформ главы государства и содействие развитию регионов – ключевые направления в совместной работе Сената с маслихатами. Ориентиром совместной работы казахстанцев призваны стать задачи, обозначенные президентом страны в недавнем интервью газете Egemen Qazaqstan.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем интервью подчеркнул, что демократические реформы носят не только системный, но и необратимый характер. В стране с прошлого года начал работу Конституционный суд, гарантирующий защиту конституционных прав наших граждан. Впервые наши граждане избрали акимов районов и городов областного значения. Предпринимаемые меры и инициативы будут способствовать развитию регионов и повышению благосостояния наших граждан. В новом году перед нами стоят новые масштабные задачи, предстоит системная и комплексная совместная работа", – отметил спикер Сената.
Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Важное направление взаимодействия Сената и маслихатов – мониторинг качества реализации законов, национальных программ и проектов в регионах. Для более полного раскрытия потенциала региона, по мнению председателя Палаты, следует учитывать специфику городов и сел.

"Жителей региона беспокоит состояние экологии, в том числе загрязнение воздуха, обмеление реки Жайык. Актуален вопрос модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. В этой связи Сенат, как Палата, представляющая интересы регионов, намерен и дальше усиливать связь с маслихатами и оказывать всестороннее содействие и поддержку в решении актуальных региональных вопросов".Маулен Ашимбаев
Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В этот день также состоялась встреча сенаторов с активной молодежью региона. Маулен Ашимбаев рассказал о том, какие реформы и стратегические программы реализуются в этом направлении. Подробно остановился на проектах Сената по поддержке молодых казахстанцев, в том числе Школы аналитики и Клуба молодых экспертов при Сенате.

Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Кроме того, депутаты Сената встретились с подопечными центра для детей с инвалидностью и ментальными нарушениями "Айна – Like", коллективом высшего колледжа APEC Petro Technic, ознакомились с деятельностью и условиями труда рабочих TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".

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