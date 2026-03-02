Астана выбирает путь прагматизма в меняющемся мире – азербайджанский депутат

Казахстан демонстрирует осторожный, но принципиальный курс на Ближнем Востоке, поддерживая арабских партнеров и сохраняя баланс с Западом. О мудрой дипломатии Астаны, присоединении к Авраамским соглашениям и связи внешней политики с референдумом поделился мнением эксперт из Азербайджана.

События на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе сегодня требуют от лидеров государств не только решительности, но и ювелирной дипломатической точности. Казахстан, будучи ключевым игроком в Центральной Азии, в последние дни продемонстрировал ряд шагов, которые вызвали активное обсуждение в экспертных кругах. О том, как видится внешнеполитическая стратегия Астаны, почему поддержка арабских монархий – это вопрос принципа и в чем заключается "тихая дипломатия" Касым-Жомарта Токаева, рассказал в беседе с корреспондентом Zakon.kz депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азер Бадамов.

– Господин Бадамов, Казахстан всегда координирует свои усилия в международной повестке. Как вы оцениваете недавнюю реакцию Астаны на атаки против гражданской инфраструктуры в странах Персидского залива?

– Мы внимательно следим за ситуацией. То, что президент Касым-Жомарт Токаев направил личные послания лидерам ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран Залива, – это очень серьезный сигнал. Заметьте, в Центральной Азии именно Казахстан выступил с такой четкой позицией на высшем уровне.

Для нас это показатель последовательности Астаны. Казахстан давно и плотно работает с арабским миром, и в момент тяжелых испытаний для этих стран Токаев подтвердил, что Казахстан – надежный партнер. Здесь важно и другое: Астана открыто осудила удары по гражданским объектам, что подчеркивает ее приверженность международному праву и режиму нераспространения. Это позиция ответственного государства, которое не хочет превращения региона в зону хаоса.

– При этом в официальных сообщениях подчеркивалось, что Казахстан за политико-дипломатическое решение. Но многие эксперты обратили внимание, что Астана при этом воздержалась от критики военных действий США и Израиля в ответ на эти атаки. Как вы это прокомментируете?

– Знаете, в большой дипломатии то, о чем вы предпочли промолчать, часто весит больше, чем громкие лозунги. Токаев – профессионал высочайшего класса в этой сфере. Воздержавшись от осуждения действий Вашингтона, Астана, по сути, дала понять, что дорожит многоплановым сотрудничеством с США и не намерена портить эти отношения ради сиюминутной риторики.

Это и есть реальный прагматизм. Казахстан не ищет лишних конфликтов. Он поддерживает своих друзей в арабском мире, но при этом оставляет открытыми двери для диалога с Западом. Это поиск баланса в очень турбулентной среде.

– Еще один важный момент – решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. Иран уже высказал свое недовольство. Не слишком ли это рискованный шаг для Астаны?

– Политика – это всегда риск, но здесь он оправдан. Казахстан стал первой страной в своем регионе, которая пошла на этот шаг. Да, в Тегеране это восприняли болезненно, но Астана четко дает понять: ее внешняя политика суверенна.

Присоединение к Авраамским соглашениям – в первую очередь про экономику и безопасность будущего. Это доступ к технологиям, к новым инвестиционным фондам Залива. Президент Токаев выбирает модернизацию страны выше региональных симпатий или антипатий. Это смелое решение, которое подчеркивает, что Казахстан – это уже не просто "одна из стран постсоветского пространства", а самостоятельный игрок с глобальными интересами.

– Все эти внешние маневры происходят на фоне подготовки к референдуму 15 марта внутри Казахстана. Есть ли здесь связь?

– Связь прямая. Внешняя политика – это всегда продолжение внутренней. Чтобы принимать такие решения, как по Ближнему Востоку или по сложным соглашениям, лидеру нужны твердый тыл и поддержка народа.

Конституционная реформа в Казахстане направлена на создание устойчивой системы, где власть подотчетна, но при этом дееспособна. Для нас, соседей и союзников по тюркскому миру, важно, чтобы Казахстан оставался стабильным. Когда внутри страны порядок и есть согласие по поводу Основного закона, президенту гораздо легче защищать национальные интересы на мировой арене. Мы видим, что Казахстан идет по пути укрепления своих институтов, и это только добавляет ему веса в глазах международного сообщества.