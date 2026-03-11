Пора брать ответственность – эксперт призвал молодежь участвовать в референдуме
По его словам, новый Основной закон – это долгосрочный проект, реализовывать который предстоит именно нынешним студентам и молодым специалистам.
"Конституция очень важна для казахстанской молодежи, потому что в предстоящие десятилетия именно молодым людям предстоит строить свою жизнь в тех конституционных рамках, которые задает новый Основной закон", – сказал он.
Эксперт также выделил прогрессивный характер казахстанских реформ, создающих правовое преимущество для граждан.
"Нужно понимать, что новая Конституция дает очень много возможностей и гарантий в сфере образования, развития науки, реализации своих гражданских прав", – подчеркнул Абишев.
Политобозреватель отмечает резкий контраст с прошлыми десятилетиями, когда конституционные реформы проходили мимо населения, ограничиваясь лишь голосованием в высших эшелонах власти.
"В 2007 и 2016 годах вопросы масштабных поправок решались в стенах Парламента: собирались депутаты, принимали их, и народ даже не замечал, что Конституция существенным образом изменилась. Сегодня, в 2026 году, предлагается прийти и собственными руками пощупать эти самые бюллетени", – сказал он.
Особое внимание уделяется тому, что проект нового Основного закона стал результатом диалога, а не директивой сверху – многие правки были внесены после широкого обсуждения и предложений со стороны общества.
В завершение обозреватель призывает молодежь не просто проявить активность, а взять ответственность за страну через прямое волеизъявление.
"Молодежи нужно уже сейчас учиться управлять страной, брать судьбу страны в свои руки и принимать участие в этом референдуме. И принимать то решение, которое они считают наиболее правильным", – резюмировал он.
Ранее в Астане обсудили ключевые положения проекта новой Конституции на экспертной платформе.