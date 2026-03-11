#Референдум-2026
Общество

Пора брать ответственность – эксперт призвал молодежь участвовать в референдуме

Пора брать ответственность – эксперт призвал молодежь участвовать в референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 19:52 Фото: пресс-служба КИСИ
Политобозреватель Газиз Абишев в ходе экспертной платформы КИСИ "Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее" рассказал о важности новой Конституции для казахстанской молодежи.

По его словам, новый Основной закон – это долгосрочный проект, реализовывать который предстоит именно нынешним студентам и молодым специалистам.

"Конституция очень важна для казахстанской молодежи, потому что в предстоящие десятилетия именно молодым людям предстоит строить свою жизнь в тех конституционных рамках, которые задает новый Основной закон", – сказал он.

Эксперт также выделил прогрессивный характер казахстанских реформ, создающих правовое преимущество для граждан.

"Нужно понимать, что новая Конституция дает очень много возможностей и гарантий в сфере образования, развития науки, реализации своих гражданских прав", – подчеркнул Абишев.

Политобозреватель отмечает резкий контраст с прошлыми десятилетиями, когда конституционные реформы проходили мимо населения, ограничиваясь лишь голосованием в высших эшелонах власти.

"В 2007 и 2016 годах вопросы масштабных поправок решались в стенах Парламента: собирались депутаты, принимали их, и народ даже не замечал, что Конституция существенным образом изменилась. Сегодня, в 2026 году, предлагается прийти и собственными руками пощупать эти самые бюллетени", – сказал он.

Особое внимание уделяется тому, что проект нового Основного закона стал результатом диалога, а не директивой сверху – многие правки были внесены после широкого обсуждения и предложений со стороны общества.

В завершение обозреватель призывает молодежь не просто проявить активность, а взять ответственность за страну через прямое волеизъявление.

"Молодежи нужно уже сейчас учиться управлять страной, брать судьбу страны в свои руки и принимать участие в этом референдуме. И принимать то решение, которое они считают наиболее правильным", – резюмировал он.

Ранее в Астане обсудили ключевые положения проекта новой Конституции на экспертной платформе.

