#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
События

Айдос Сарым: Глава государства – не просто инициатор, а ключевой разработчик нового Основного закона

Айдос Сарым, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:51 Фото: Общенациональная коалиция
Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, выступая на экспертной платформе "Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее", заявил, что президент – не просто инициатор, а ключевой разработчик нового Основного закона.

Он подчеркнул, что глава государства с самого начала лично и активно участвовал в процессе разработки проекта новой Конституции.

"Не секрет, что глава государства с самых первых дней очень пристально наблюдал за работой рабочей группы по парламентской реформе. Он принимал руководителя рабочей группы, встречался с членами рабочей группы, высказывал свои идеи и давал наставления", – отметил Айдос Сарым.

По словам мажилисмена, решение о необходимости принятия нового Основного закона созрело после анализа колоссального объема предложений, поступивших от граждан страны.

"Когда этот процесс уже стал очень большим, когда поступили тысячи предложений от людей, президент буквально накануне Курултая собрал членов рабочей группы, анонсировал предстоящие большие изменения и заявил, что формат, глубина, огромное количество поступивших предложений в адрес Конституционного суда и других госорганов позволяют говорить о необходимости принятия новой Конституции", – рассказал депутат.

Парламентарий также отметил высокую динамику взаимодействия президента с экспертным сообществом в ходе непосредственной подготовки документа.

"Вы сами были свидетелями, что в ходе работы Конституционной комиссии глава государства несколько раз встречался с руководителем Конституционной группы. Он принимал руководителя Конституционного суда, других организаций. Он был активным участником этого процесса", – отметил он.

В завершение Айдос Сарым подчеркнул исключительную роль главы государства в разработке новой Конституции, назвав его основным архитектором Конституционной реформы.


"Поэтому я бы сказал, что наш президент сам является одним из главных авторов, архитектором нового Основного закона. И это тоже непреложная истина", – резюмировал Айдос Сарым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане обсудили ключевые положения проекта новой Конституции на экспертной платформе
19:02, 11 марта 2026
В Астане обсудили ключевые положения проекта новой Конституции на экспертной платформе
Айдос Сарым оценил возможности Казахстана после принятия стратегии ЕС по Центральной Азии
19:29, 17 января 2024
Айдос Сарым оценил возможности Казахстана после принятия стратегии ЕС по Центральной Азии
В Алматы высказались в поддержку проекта новой Конституции
19:51, 06 февраля 2026
В Алматы высказались в поддержку проекта новой Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
04:36, 12 марта 2026
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: