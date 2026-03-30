Общество

Власти Алматы сделали заявление по прокату электросамокатов

Фото: Zakon.kz
На улицах Алматы появились прокатные электросамокаты. Однако, как оказалось, кикшеринговые компании поторопились с открытием сезона, сообщает Zakon.kz.

Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города опубликовало видео, на котором самокаты на грузовиках убирают с тротуаров.

"С 27 марта в городе начал функционировать прокат электросамокатов без соответствующего согласования с уполномоченными органами. В этой связи принимаются меры по ограничению их эксплуатации. Мы не против электросамокатов, мы против их бесконтрольного и хаотичного использования. Об этом говорил глава государства, и по его поручению наводится порядок в данной сфере. Самокаты передвигаются по тротуарам и создают угрозу для пешеходов", – пояснил глава управления Ержан Диханбаев.

Он отметил, что речь идет не о запрете, а о наведении порядка: бесконтрольное использование самокатов, в том числе на тротуарах, создает риски для пешеходов.

"Также не все пользователи соблюдают правила дорожного движения. При резком торможении самокат не останавливается сразу: тормозной путь достигает 10-15 метров, и это небезопасно в городских условиях", – добавил Диханбаев.

По его словам, работа с операторами ведется, их деятельность будет разрешаться по мере готовности необходимой инфраструктуры – велодорожек и парковочных зон.

В Алматы уже обустроено 87 км велодорожек. В планах – строительство еще 63 км велоинфраструктуры.

10 марта 2026 года стало известно, что МВД утвердило правила присвоения госномеров электросамокатам.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
