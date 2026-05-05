"TURGYNDAR AMANATY": в Актобе предприняты конкретные шаги по модернизации системы управления жильем

В городе Актобе в рамках проекта партии AMANAT "TURGYNDAR AMANATY" состоялся масштабный региональный форум, на котором открыто обсуждены системные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, существующие проблемы и практические механизмы их решения.

Впервые на площадке форума представители государственных органов, депутаты, председатели ОСИ и КСК провели прямой диалог в расширенном формате.

Мероприятие началось с панельной сессии в открытом формате и продолжилось пленарным заседанием. В ходе обсуждений были подняты такие проблемные вопросы, как модернизация жилищного фонда, износ инженерной инфраструктуры, тарифная политика, эффективность форм управления, регистрация объектов кондоминиума, качество коммунальных услуг и платежная дисциплина жителей. В свою очередь, местные исполнительные органы предоставили конкретные разъяснения и обозначили пути решения ряда вопросов.

Фото: акимат Актюбинской области

Выступая на пленарном заседании, глава региона Асхат Шахаров отметил, что проект "TURGYNDAR AMANATY" придает дополнительный импульс развитию жилищно-коммунального хозяйства и формированию комфортной и безопасной среды для граждан.

"Сегодняшняя встреча – один из конкретных шагов на пути к достижению общей цели. Все поднятые вопросы будут приняты во внимание, и работа по их решению будет продолжена на системной основе. Каждое предложение будет учтено в отраслевых планах и мероприятиях, а их реализация будет находиться на контроле соответствующих государственных органов. Важно обеспечить системную и результативную работу по выполнению общих задач", – подчеркнул аким.

В свою очередь секретарь партии AMANAT Ержан Жылкыбаев отметил, что данный проект, реализуемый по инициативе партии, уже становится действенным инструментом решения системных проблем в многоквартирных жилых домах.

"Изменения в этой сфере – тарифы, благоустройство, освещение, лифты и безопасность – напрямую влияют на качество повседневной жизни каждого жителя. Поэтому нам необходимо переходить от обсуждений к конкретным решениям. Партия продолжит системную работу, ориентированную на достижение реальных результатов", – отметил Ержан Жылкыбаев.

Также секретарь партии обозначил ключевые приоритеты проекта и подчеркнул необходимость открытия в регионе фронт-офиса "TURGYNDAR AMANATY", который позволит оперативно рассматривать обращения граждан.

"В новом законе четко прописаны регламенты взаимодействия с жилищной инспекцией и коммунальными службами. Однако на практике мы видим, что остаются определенные проблемы. В этой связи наш проект станет основной коммуникационной площадкой. Каждый председатель, представитель дома сможет обратиться в партию AMANAT по проблемным вопросам управления домом, и при необходимости будет организована прямая связь с соответствующими службами. Кадровый вопрос также находится в центре внимания партии. Повышение квалификации специалистов, приходящих в отрасль, совершенствование системы сертификации и повышение качества обучения – одни из ключевых задач на предстоящий период. Мы будем работать над контролем качества учебных и тестовых материалов, а также доступности услуг сертификации для наших председателей", – отметила депутат Екатерина Смышляева.

Депутат Мажилиса Казыбек Алишев подробно остановился на сути реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, изменения в Закон "О жилищных отношениях" направлены на комплексную модернизацию отрасли.

В ходе мероприятия также была открыто озвучена фактическая ситуация с жилищным фондом региона и результаты проведенной работы за последние годы. В области было выделено 12 млрд тенге, проведен ремонт в 255 жилых домах, а также обновлены 223 лифта. Кроме того, в рамках модернизации системы управления создано 331 ОСИ.